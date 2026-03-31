En los últimos seis meses, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha surtido 371.2 millones de piezas de medicamentos en sus mil 513 farmacias, lo que se traduce a un abasto de 97.7%, afirmó el director general Zoé Robledo. Mientras que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) presenta un abasto de 97%.

Durante la conferencia matutina de este martes 31 de marzo, Zoé Robledo destacó que 94% de las recetas del IMSS ya son electrónicas, mientras que hay 18 mil consultorios en unidades de medicina familiar, hospitales generales y las unidades médicas de alta especialidad.

“El primer nivel de atención en nuestro caso en las unidades de medicina familiar, la consulta de medicina familiar y la atención primaria (se atienden) los padecimientos más comunes. Ahí han sido 277.5 millones de piezas surtidas, el 75% de todo el surtimiento del IMSS ocurre en alguno de los consultorios de medicina familiar”, explicó.

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Señaló que hay una tendencia a la alza, al registrar 97.5% en todos los hospitales del IMSS, en el segundo nivel de atención, es decir, consultas de todas las diferentes 73 especialidades distintas que tiene el IMSS en su modelo de atención.

Mientras que en las unidades médicas de alta especialidad y subespecialidades, como el Centro Médico Nacional Siglo XXI y el Hospital La Raza, se surten 835 tipos distintos de medicamentos. En los últimos seis meses se han surtido 5.5 millones de piezas, con un resultado de 98.4% de abasto.

El titular del IMSS mencionó que en caso de no recibir algún medicamento, los derechohabientes pueden acudir a alguno de los mil 95 Módulos de Trato Digno, para que personal médico pueda realizar las gestiones necesarias, como entregar el tratamiento en una fecha distinta o en otra unidad médica.

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Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, mencionó que en el Centro Nacional de Distribución (Cenadi) hay 61 millones de piezas: 20 millones son materiales de curación, 40 millones son medicamentos y hay un millón 766 mil vacunas.

“En el último trimestre del 2025 y primer trimestre del 2026, llegaron al Cenadi 37 millones de piezas de medicamentos y 13 millones de materiales de curación. Y en el primer trimestre del 2026 llegaron al Cenadi 56 millones de piezas de medicamentos y 16 millones de piezas de materiales de curación. Tenemos en las farmacias un abasto del 97%, son 766 farmacias del ISSSTE en todo el país”, afirmó.

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, Batres Guadarrama dijo que 592 farmacias están entre el 95 y 100% de abasto, mientras que 174 farmacias registran entre el 90 y 94%. Agregó que el ISSSTE mantiene reuniones con proveedores para alentar al cumplimiento y el envío de medicamentos.

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Al igual que el IMSS, se espera que este año se actualice el catálogo de medicamentos y se implementen las recetas electrónicas. También apuestan a la desburocratización en los procesos de ventanilla en cada farmacia y se reunirán con responsables de farmacias.

“El Cenadi recibe en promedio 20 millones de piezas de medicamentos y material de curación. Desde ahí, se distribuyen diariamente insumos a las 32 entidades federativas a través de 35 representaciones del ISSSTE para acceder a hospitales, clínicas hospital, unidades médicas y consultorios en todo el país. Actualmente, se entregan más de 17 millones de piezas incluidas vacunas, lo que fortalece la atención oportuna a la derechohabiencia”, expresó.

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