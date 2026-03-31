En el marco del Día de la Visibilidad Trans este 31 de marzo, personas mexicanas en el extranjero se han acercado a las representaciones diplomáticas de México para solicitar actas de nacimiento por reconocimiento de identidad de género.

La Dirección General de Servicios Consulares respondió a EL UNIVERSAL que se realizaron mil 432 actos de registro civil en las Oficinas Consulares del Servicio Exterior Mexicano, referentes a actas de nacimiento por reconocimiento de identidad de género.

Esto desde enero de 2022, cuando en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador comenzaron a expedirse actas de nacimiento a personas transgénero sin la necesidad de que viajen a México para realizar este trámite.

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Mexicanos en el extranjero piden reconocimiento de identidad de género (31/03/2026). Foto: Especial

“Estamos hablando de personas a quienes hoy el Estado mexicano en los Estados Unidos les está liberando de una semiclandestinidad, de una marginación permanente y de todo tipo de violencias”, dijo el entonces canciller Marcelo Ebrard.

Entre las entregas de actas por reconocimiento de identidad de género más recientes que se han hecho en el exterior está la que hizo en febrero pasado a una persona transgénero el cónsul general de México en Montreal, Víctor Manuel Treviño Escudero.

"Reafirmando el compromiso del Estado mexicano con la dignidad humana, la igualdad y el respeto irrestricto a los derechos de todas las personas", señaló el consulado de México en Montreal.

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"Este documento representa el reconocimiento legal de la identidad, el nombre y la personalidad jurídica, pilares fundamentales para el pleno ejercicio de los derechos humanos", agregó.

Esa representación reiteró su compromiso de brindar "una atención consular incluyente, respetuosa y libre de discriminación, acompañando a las personas en el ejercicio de su derecho a ser quienes son, con dignidad y sin distinciones".

Hace cuatro años, Ebrard entregó en el consulado de México en Orlando la primera acta y destacó la importancia de la expedición de este tipo de documentos: “No es un papel, es algo que te cambia la vida, que quiere decir que se te reconoce tu libertad, tu dignidad”.

Roberto Velasco Álvarez, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo en su momento que otorgar estás actas es necesario para garantizar los derechos humanos a la libertad, a la dignidad humana, a la no discriminación, a la identidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la nacionalidad.

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