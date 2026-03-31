La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el avance del Plan de Justicia para reducir los daños ocasionados por la contaminación en el río Sonora, que incluye la construcción de un hospital del IMSS-Bienestar en Ures.

En su conferencia mañanera de este martes 31 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expuso el acuerdo al que se llegó con Grupo México, que depositó mil 500 millones de pesos, mientras que el gobierno federal 483 millones; el gobierno de Sonora 180 millones; y un depósito en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de 59 millones para un total de 2 mil 222 millones de pesos.

Destacó el uso de los recursos para el nuevo hospital general de Ures, una unidad de vigilancia epidemiológica y seguimiento toxicológico, un laboratorio especializado en metales pesados y monitoreo permanente y atención médica integral. También la reparación a los mineros de Cananea.

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También construcción de potabilizadoras, instalación de sistemas de desinfección y monitoreo de agua, entre otras acciones.

Alistan construcción de hospital en Ures

Alejandro Svarch, director del IMSS Bienestar, durante la conferencia matutina del martes 31 de marzo de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

Alejandro Svarch, director del IMSS-Bienestar, señaló que como parte del Plan de Remediación del gobierno de México, en Ures se trabaja en la construcción de un hospital que ya fue licitado.

“Es un hospital que tendrá un costo superior a los 500 millones de pesos. Es realmente una sustitución de un pequeño hospital comunitario ya insuficiente que había en Ures, este nuevo hospital tendrá 60 camas, 7 especialidades y como parte específica del plan de remediación, un laboratorio para el análisis toxicológico de metales pesados”, expuso.

“Será hospital ejemplar en la atención de enfermedades por contaminación ambiental”, agregó.

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