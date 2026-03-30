Mérida, Yucatán. - En el marco del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, que se conmemora este 30 de marzo, Raquel Aguilera Troncoso, directora del colectivo Jade Sociales, señaló que no obstante la afiliación a la seguridad social muestra avances, “el ritmo es inaceptablemente lento frente a la enorme deuda histórica con las trabajadoras y trabajadores domésticos”.

La activista afirmó que es urgente erradicar la discriminación y garantizar plenamente los derechos laborales de este sector en Yucatán.

“Es fundamental que la sociedad yucateca reconozca los derechos laborales de las trabajadoras del hogar remuneradas, ya que son un pilar en la vida de muchos hogares y en la economía del estado”, manifestó.

Lee también Marina evacúa a dos tripulantes enfermos en alta mar en Veracruz; presentaban síntomas de hipoxia

Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) señalan que, al cierre del 2025, en Yucatán se contabilizaban 46 mil 700 personas ocupadas en el trabajo doméstico remunerado, de las cuales 40 mil 162 son mujeres y 6 mil 538 hombres.

Sin embargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señaló que hasta febrero de este año solo había mil 519 personas trabajadoras del hogar inscritas en el estado, de las cuales 852 son mujeres y 667 hombres.

“La realidad es que apenas el 3 por ciento del total de las personas que se dedican al trabajo doméstico en Yucatán cuentan con seguridad social, lo cual evidencia que gran parte de las y los empleadores aún evaden su obligación legal”, afirmó Aguilera Troncoso.

Indicó que la afiliación al IMSS garantiza a las trabajadoras y trabajadores domésticos protección integral, que incluye atención médica, servicios hospitalarios y medicamentos, así como pago de incapacidades por enfermedad general o riesgos de trabajo.

Lee también Asesinan a vocalista de grupo norteño en fiesta; cumpleañero habría disparado contra músicos

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr