Mérida, Yucatán. - La presidenta municipal de Mérida, capital del estado de Yucatán, Cecilia Patrón Laviada (PAN) puso en marcha el operativo de seguridad de la Semana Mayor para cuidar la integridad física y sus bienes de los meridanos y de los paseantes y turistas que visitarán la llamada Ciudad Blanca, durante los días santos.

En este operativo de seguridad, participarán más de 250 elementos de la policía municipal, con el apoyo de 45 vehículos, que recorrerán las calles y espacios públicos del primer cuadro de la ciudad, para acompañar a quienes profesan su fe y apoyar a los visitantes que lo requieran.

De acuerdo con el programa de seguridad, entre las acciones se reforzará la seguridad en mercados, área comercial, zona bancaria, terminales de autobuses, parques e iglesias, y se blindarán los paraderos de transporte público.

Los oficiales D.A.R.E. atenderán la seguridad sobre la calle 60 desde Plaza Grande hasta el parque de Santa Ana; además, se encargarán de la vigilancia de las y los vecinos que habitan en las inmediaciones del Centro.

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A los operativos de vigilancia se suman los Guardaparques en los parques de Santa Ana y El Remate, Santiago, San Juan, San Cristóbal, de La Madre, Hidalgo y Santa Lucía.

Patrón Laviada afirmó que la seguridad es un trabajo que se hace de forma coordinada y organizada, por lo que agradeció a la Guardia Nacional, al Ejército Mexicano, la Fiscalía Estatal, la Fiscalía Federal, a la Secretaría de Seguridad Pública, y la Cruz Roja Mexicana por la cooperación, comunicación y coordinación efectiva con el ayuntamiento.

Los elementos de estas instituciones civiles y militares participan en los operativos de resguardar, cuidar y proteger a las y los meridanos, así como a los paseantes y turistas nacionales y extranjeros que visitarán la capital de la llamada Tierra del Faisán y el Venado en las vacaciones de verano.

“Queremos dar certeza a las familias que visitan el centro de nuestra ciudad, que se sientan tranquilas, que puedan caminar sus calles, disfrutarlas, y que las vivan con calma y de forma segura”, aseveró la alcaldesa.

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Alcaldesa de Mérida activa operativo de Semana Santa; despliegan 250 policías y refuerzan la vigilancia. Foto: Especial.

En su momento, el comandante Rafael Chaires Cuevas, director de la Policía Municipal compartió que en estas vacaciones se incrementa el turismo nacional, lo que requiere más presencia oficial en áreas de interés en el Centro Histórico de Mérida.

Recordó que la activación de la base ubicada en el mercado de San Benito aumentó la presencia del personal de seguridad municipal en el espacio, generando un clima de mayor seguridad y preventivo.

Para mantener el tránsito eficiente, implementarán dispositivos viales con cierres parciales en los puntos de mayor afluencia, pues esperan un incremento en el flujo vehicular y las procesiones religiosas,

Ante cualquier eventualidad o situación que requiera el auxilio de los cuerpos de seguridad, el número de emergencia al 911 y el 089 siempre estará disponible.

También el público puede tener la confianza de acercarse a los elementos de seguridad distribuidos estratégicamente para reportar cualquier situación.

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A todo se suman los 10 botones de Alerta Segura ubicados en espacios públicos situados en el primer cuadro del Centro de la Ciudad de Mérida y que son monitoreados por la Policía Municipal de Mérida las 24 horas, los 365 días del año.

A ponen en marcha este operativo de Semana Mayor, la alcaldesa fue acompañada por el General Brigadier Isidoro Cázares Cruz, coordinador de la Guardia Nacional en Yucatán; inspector general Jesús Feliciano Novello Chan, encargado de la Subsecretaría de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán; Arleta Guiari Digoyen, representante de la Fiscalía Federal en el Estado de Yucatán.

Y Rafael Pinzón Miguel, vicefiscal especializado en Justicia para Adolescentes; Coronel de Infantería Estado Mayor Mario Enrique Pinacho Borrego, de la X Región Militar, y María José Evia Rodríguez, de la delegación estatal de la Cruz Roja Mexicana.

También los coordinadores generales Lizbeth Basto Avilés, de Buen Gobierno; Flora Zapata Mendiolea, de Justicia Social y Desarrollo Humano, y Carlos Viñas Heredia, de Desarrollo Ordenado y Gestión de Ciudad, y Carmen González Martín, directora de Gobernación.

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