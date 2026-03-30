Culiacán, Sin.- El exregidor y médico, Mauro Ponce Félix y la enfermera de la Cruz Roja, Martha Berenice Leal Guevara, reportados como desaparecidos, en la comunidad de el Palmito del Verde, en el municipio de Escuinapa, aparecieron sanos y salvos y se encuentran en sus respectivos hogares.

Las familias de ambos profesionales de la medicina divulgaron en las redes sociales el retornó a sus hogares, sin ningún problema, sin dar mayores detalles de lo que les sucedió, ya que perdieron contactos con ellos desde la mañana del sábado pasado.

En redes sociales, solo agradecieron a todas las personas que estuvieron pendientes de la evolución de su desaparición que se hizo pública, mediante fichas de búsqueda, emitidas por el colectivo de “Sabuesos Guerreras”, en las que se divulgaron sus datos y sus fotografías.

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Las familias de ambos profesionales de la medicina a través de las redes sociales divulgaron por separado que perdieron todo contacto con ellos, desde la mañana del sábado pasado, cuando fueron ubicados en la comunidad de el Palmito el Verde.

Como antecedentes, se conoce que Mauro, es exregidor de Escuinapa y presta sus servicios en el Hospital del IMSS-Bienestar del mismo municipio y en Mazatlán, en tanto que Martha Berenice, es enfermera de la delegación de la Cruz Roja en el puerto.

Sus familias presentaron las denuncias respectivas por su desaparición ante las autoridades judiciales y solicitan a la ciudadanía ayuda para ser localizados, por desconocer su paradero y temer que algo les pueda suceder.

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