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Dos tripulantes de un buque mercante, quienes presentaban problemas de salud, fueron evacuados de la embarcación en alta mar y trasladados a una clínica en el puerto de Veracruz.
Fueron elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México, quienes atendieron un llamado de emergencia para atender a dos personas extranjeras con síntomas de hipoxia (disminución del suministro de oxígeno), ello tras ingresar a un compartimento de carga de dicha embarcación.
La Capitanía Regional del puerto de Veracruz, solicitó la ayuda de la Armada de México, por lo que se activaron los protocolos de auxilio para salvaguardar la vida humana en la mar.
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Una patrulla interceptora zarpó del muelle de la Primera Región Naval, dirigiéndose al punto donde se encontraba el buque; una vez hallado el barco, personal naval efectuó las maniobras para el embarque seguro de dos tripulantes de sexo masculino de nacionalidad extranjera.
Los pacientes fueron trasladados al muelle de la Primera Región Naval, donde posteriormente los desembarcados y trasladaron en ambulancia a una clínica en la región, con el fin de recibir atención médica especializada.
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