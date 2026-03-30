Un enfrentamiento a balazos entre policías municipales y civiles, ocurrido en Huimanguillo, dejaron un saldo de al menos dos personas muertas.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este lunes en la entrada del kilómetro 15, en las inmediaciones de la ranchería Tierra Nueva 4.ª sección del citado municipio.

En un comunicado el gabine de seguridad estatal informó que, fue tras recibir los reportes de la presencia de civiles armados que, las corporaciones de seguridad activaron de un despliegue de fuerzas en la zona.

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Sin embargo, al ser atacados durante los recorridos de vigilancia, las fuerzas de seguridad respondieron al ataque.

“Como consecuencia del enfrentamiento, dos de los atacantes perdieron la vida; hasta el momento, su identidad no ha sido confirmada. Por otra parte, una patrulla oficial presentó daños por impactos de proyectil”, señala.

Asimismo, informó que, en el sitio de los hechos se procedió al decomiso de armas de fuego y motocicletas, las cuales han sido puestas a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para el inicio de las investigaciones de ley.

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Además , se precisa que las fuerzas del orden mantienen una presencia activa y permanente en la región con el objetivo de garantizar la tranquilidad de las familias y el orden público.

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