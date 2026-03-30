Culiacán, Sin.- En una serie de ataques a balazos registrados en diversos puntos de la ciudad de Culiacán, en los que tres personas del sexo masculino resultaron heridas, por lo que requirieron ser hospitalizados, en uno de los hechos, se logró detener a tres personas jóvenes armados.

La Policía Estatal Preventiva durante recorridos de vigilancia fue notificada de un ataque con armas de fuego de un civil, en la colonia Chulavista, en donde encontraron a una persona herida de bala, la cual les proporcionó las características del vehículo en el que viajaban sus agresores.

Ataques armados dejan tres heridos en Culiacán; detienen a jóvenes con armas tras persecución. Foto: Especial

Luego de iniciado el operativo de búsqueda de los responsables, sobre la calzada de las Torres, detectaron un una unidad con vidrios polarizados que respondía a las características del conducido por los agresores, los cuales fueron perseguidos por varias calles hasta lograr ser detenidos.

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En la unidad motriz viajaban tres personas, a las que se les aseguro una carabina, una submetralleta, dos cargadores abastecidos y noventa cartuchos útiles de diversos calibres, por lo que los civiles, junto con las armas, cargadores y el vehículo quedaron a disposición del ministerio público federal.

Marco Antonio “N” de 31 años de edad. quien conducía una motocicleta por una de las calles de la colonia López Mateos, fue blanco de disparos por personas desconocidas que lo persiguieron por varias calles, por lo que tuvo que ser hospitalizado.

Ataques armados dejan tres heridos en Culiacán; detienen a jóvenes con armas tras persecución. Foto: Especial

Frente a una escuela Secundaria Técnica número 75 de la colonia Infonavit Barrancos, en la parte sur-poniente de la capital del estado, otro motociclista fue perseguido por varias calles a balazos por personas desconocidas que viajaban en un automovil compacto, los cuales lo lograron herir en el cuerpo.

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La persona herida de bala, es del sexo masculino, como de treinta años de edad, cuya identidad no se dio a conocer, ya que tuvo que ser trasladado por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital para su atención médica.

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