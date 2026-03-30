Culiacán, Sin.- Se reportó la desaparición, en la comunidad de el Palmito del Verde, en el municipio de Escuinapa del médico y exregidor de esa demarcación territorial, Mauro Ponce Félix y la enfermera de la Cruz Roja de Mazatlán, Martha Berenice Leal Guevara.

Las familias de ambos profesionales de la medicina a través de las redes sociales divulgaron por separado que perdieron todo contacto con ellos, desde la mañana del sábado pasado, cuando fueron ubicados en la comunidad de el Palmito el Verde.

Lee también Rescatan con vida al primer trabajador de la mina Santa Fe en Sinaloa; es trasladado en helicóptero para revisión médica

Como antecedentes, se conoce que Mauro, es exregidor de Escuinapa y presta sus servicios en el Hospital del IMSS-Bienestar del mismo municipio y en Mazatlán, en tanto que Martha Berenice, es enfermera de la delegación de la Cruz Roja en el puerto.

Las familias de ambos ya presentaron las denuncias respectivas por su desaparición y solicitan a la ciudadanía ayuda para ser localizados, por desconocer su paradero y temer que algo les pueda suceder.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL