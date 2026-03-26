Culiacán, Sin a 26 de marzo. - En la zona del campo pesquero de Dautillos, en el municipio de Navolato, elementos navales fueron atacados por un grupo armado, por lo que estos respondieron la agresión y abatieron a uno de los civiles e iniciaron la persecución del resto del grupo delictivo.

En un breve reporte de los hechos, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó que una persona del sexo masculino perdió la vida en este enfrentamiento y las fuerzas federales y estatales continúan con la búsqueda del resto del grupo agresor.

Se pidió a la población cercana al campo pesquero de Dautillos, tomar previsiones ante estos acontecimientos y acatar las recomendaciones que les emitan las autoridades que participan en los operativos de búsqueda del grupo armado.

Enfrentamiento entre grupo armado y elementos navales deja un civil muerto en Navolato, Sinaloa; mujer policía resulta lesionada en Piggy Back . Foto: Especial.

Los habitantes de dicho campo pesquero notificaron a las líneas de emergencia de continuos disparos de armas automáticas, sobre todo por la avenida principal de este asentamiento, por lo que se les recomendó permanecer en sus hogares, ante la confrontación entre elementos de la Marina y civiles armados.

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Mujer policía resulta lesionada tras ataque armado

Un comando atacó con armas automáticas a un elemento femenino de la Policía Estatal Preventiva de nombre, Araceli “N” de 31 años de años de edad, en la zona del Piggy Back, a la salida sur de la capital del estado, la cual resultó herida, por lo que escoltada por fuerzas estatales y federales fue llevada a un hospital.

Se conoció que la agente, conducía una camioneta Mitsubishi L200, de color blanco por la zona del libramiento de la carretera Benito Juárez, cuando desde otra unidad en movimiento le dispararon en varias ocasiones con armas automáticas, por lo que esta aceleró la velocidad y se introdujo en una calle estrecha.

Enfrentamiento entre grupo armado y elementos navales deja un civil muerto en Navolato, Sinaloa; mujer policía resulta lesionada en Piggy Back . Foto: Especial.

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Las detonaciones de las armas de fuego alertaron a las corporaciones de seguridad y del ejército, ya que en un primer reporte que se tuvo, fue en el sentido que se escuchaban detonaciones de armas cerca de una plaza comercial, por lo que, al acudir a la zona, no observaron ningún acto de violencia.

En su recorrido por la zona donde se conectan las carreteras Culiacán-Eldorado y la Benito Juárez, fueron notificadas que una mujer se encontraba herida en una camioneta blanca, estacionada a espaldas de la zona del Piggy Back.

Con auxilio de paramédicos, fue atendida y escoltada fue trasladada a un hospital de la capital del estado para ser atendidas de las lesiones que presentó en su cuerpo, ya que varios disparos atravesaron la carrocería de la camioneta que conducía.

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Solo hace poco más de veinte días, el comandante de la Policía Municipal de Culiacán, Jonhatan “N”, quien conducía un vehículo Honda Accord color tinto, de modelo viejo, a escasos minutos de terminar su turno y circular por el boulevard Pedro Infante fue objeto de un atentado a balazos,

El comandante con una herida de bala en uno de sus hombros fue trasladado a un hospital de la capital del estado, donde permanece internado, con vigilancia, en tanto las autoridades judiciales integran la carpeta de investigación sobre los hechos.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán reportó que Jonhatan “N”, se encuentra fuera de peligro, pero permanece bajo asistencia médica en un hospital, debido a la lesión que presentó en un hombro.

Según la información que se conoce, se presume que el recién nombrado comandante, era seguido por sus agresores, por lo que estos aprovecharon que conducía su vehículo un Honda Accord, color tinto, para emparejarse y dispararle en repetidas ocasiones y luego huir de la zona, sin ser detenido.

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