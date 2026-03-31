La mañanera de Sheinbaum, 31 de marzo, minuto a minuto

Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, para destacar los acontecimientos más importantes de su gobierno a nivel nacional.

Sigue el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina.

Nación 08:08 AM La Presidenta desglosa el Plan de Justicia para resarcir los daños ocasionados por la contaminación en el río Sonora.

Nación 07:51 AM Alejandro Svarch informa sobre el programa Rutas de la Salud e indica que garantiza un surtimiento de medicamentos a quienes los necesitan. Explica cómo se reparten los kits de medicamentos en las Rutas de la Salud.

Nación 07:47 AM Martí Batres desglosa los números sobre el abastecimiento de medicamentos en el ISSSTE. También menciona los pasos que han seguido para este proceso.

Nación 07:43 AM Zoé Robledo informa sobre el surtimiento de recetas en el IMSS de los últimos seis meses.

Nación 07:40 AM David Kershenobich habla sobre la modernización de la compra pública de medicamentos.

Nación 07:33 AM Eduardo Clark informa sobre la aplicación de vacunas en contra sarampión en México. Destaca los grupos prioritarios para inmunizarse, así como los lugares donde podrán hacerlo. Asegura que los contagios por de sarampión van a la baja en el país.

Nación 07:29 AM Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy se encuentran en la mañanera David Kershenobich, secretario de Salud; Eduardo Clark subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica; Zoé Robledo, director general del IMSS; Martí Batres, director general del ISSSTE, y Alejandro Svarch, director general del IMSS Bienestar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

em/apr