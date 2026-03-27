La asociación civil Manifiesta tu Ciudadanía llamó a un diálogo de alto nivel con autoridades fiscales con el fin de garantizar certeza jurídica y evitar que medidas restrictivas pongan en riesgo la continuidad de proyectos sociales en el país.

Hace unos días, EL UNIVERSAL publicó que más de 100 organizaciones de la sociedad civil perdieron la autorización para recibir donativos y otras 13 fueron dadas de baja por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), encabezado por Antonio Martínez Dagnino, de acuerdo con un documento difundido por dicha dependencia.

El motivo del SAT con la finalidad de revocar la autorización de donatarias autorizadas a la mayoría de estas asociaciones civiles fue porque “no reúnen los requisitos relativos a la autorización para recibir donativos deducibles conforme a las disposiciones legales vigentes”.

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De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) y las regulaciones del Servicio de Administración Tributaria, en caso de que la organización no recupere su autorización en un plazo de 12 meses, está obligada por ley a destinar todo su patrimonio a otra donataria autorizada.

El SAT revocó la autorización de algunas ONG para recibir donativos deducibles del ISR, al carecer de una acreditación vigente en materia de investigación científica y tecnológica.

Dicha situación deriva de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, publicada el 8 de mayo de 2023, la cual limitó la validez de las constancias emitidas de forma permanente por el Conacyt, a través del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (Reniecyt).

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Tanto esta última ley como el Reglamento Interior de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), publicado el 28 de noviembre de 2024, presentan un vacío normativo, al no prever un mecanismo expreso para acreditar a las organizaciones que hacen actividades de investigación científica y/o tecnológica.

Manifiesta tu Ciudadanía, compuesta por 37 organizaciones y con alcance a cerca de 400 ONG, advirtió que recientes disposiciones han generado un entorno de incertidumbre caracterizado por criterios restrictivos, cargas administrativas excesivas y procesos que dificultan la operación cotidiana del sector.

Bajo el contexto anterior, solicitó abrir una conversación directa con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Bienestar para construir soluciones que permitan cumplir la ley sin obstaculizar el trabajo de las organizaciones civiles.

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Manifiesta tu Ciudadanía subrayó que las OSC buscan cumplir con sus obligaciones legales y fiscales, pero requieren un marco regulatorio con certeza, proporcionalidad y viabilidad operativa que reconozca su función social.

Alertó que la situación actual no sólo impacta su funcionamiento, más bien que amenaza proyectos en áreas clave como derechos humanos, educación, salud, atención a la infancia, desarrollo comunitario y participación ciudadana.

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dft