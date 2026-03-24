Más Información

SAT niega persecución política a donatarias; no acreditaron carácter científico por el cual obtuvieron registro, dice

SAT niega persecución política a donatarias; no acreditaron carácter científico por el cual obtuvieron registro, dice

Portaaviones de EU anuncia ejercicios militares con México; incluye a otros 9 países latinoamericanos

Portaaviones de EU anuncia ejercicios militares con México; incluye a otros 9 países latinoamericanos

Sin los senadores del PT, inicia sesión en comisiones para discutir el Plan B; se prevé que el dictamen sea aprobado

Sin los senadores del PT, inicia sesión en comisiones para discutir el Plan B; se prevé que el dictamen sea aprobado

Termina prórroga para cerrar investigación contra Hernán Bermúdez; Fiscalía de Tabasco tiene 15 días para formular acusación

Termina prórroga para cerrar investigación contra Hernán Bermúdez; Fiscalía de Tabasco tiene 15 días para formular acusación

Menor mata a balazos a dos maestras en prepa de Lázaro Cárdenas, Michoacán; al parecer no lo dejaron entrar por llegar tarde

Menor mata a balazos a dos maestras en prepa de Lázaro Cárdenas, Michoacán; al parecer no lo dejaron entrar por llegar tarde

Morena en el Senado confía en votos, incluso de la oposición, en Plan B; PRI adelanta rechazo a la reforma y PT no fija postura

Morena en el Senado confía en votos, incluso de la oposición, en Plan B; PRI adelanta rechazo a la reforma y PT no fija postura

El (SAT) negó que persiga a donatarias críticas del gobierno federal y afirmó que las que perdieron su registro fue por incumplimiento de requisitos.

“En el SAT somos una institución de gobierno técnica no política; en el SAT no vemos razones sociales”, afirmó en conferencia de prensa Gari Flores Hernández González, Administrador General de Recaudación.

El funcionario del SAT dijo que cuando un contribuyente incumple un requisito, no procede su registro: "si un contribuyente no cumple con un requisito, no puede tener autorización para ser donataria”.

Lee también

Sin embargo, omitió dar más detalles sobre el caso de las más de 100 donatarias que esté año fueron notificadas que perdieron su registro que dio a conocer .

En una nota informativa, el SAT explicó que las donatarias fueron revocadas por no presentar el documento que acredite que las investigaciones que realizan son de carácter científico, toda vez que su autorización era por ese rubro.

El funcionario del SAT dijo que cuando un contribuyente incumple un requisito, no procede su registro: "si un contribuyente no cumple con un requisito, no puede tener autorización para ser donataria”. Foto: Archivo
El funcionario del SAT dijo que cuando un contribuyente incumple un requisito, no procede su registro: "si un contribuyente no cumple con un requisito, no puede tener autorización para ser donataria”. Foto: Archivo

Donatarias tienen derecho de audiencia; podrían recuperar registro

Hernández González recordó que tendrán derecho de audiencia y si cumplen con lo que les faltó, pueden volver a obtener el registro.

Informó que el año pasado se dieron de baja a 270 donatarias de un padrón de más de 2 mil en total.

Para el ejercicio del 2025, mencionó que de las más de 336 declaraciones anuales de empresas que se han recibido hasta el momento, cerca de 45 mil son con fines no lucrativos.

Al preguntarle que si las razones por las que perdieron su registro fue por recibir recursos del extranjero y ser críticos del gobierno federal, el funcionario insistió que el SAT es un organismo técnico.

Lee también

“Una cosa es inscribirse al RFC y otra tener autorización para recibir donativos deducibles de impuestos”, puntualizó.

El Administrador General de Recaudación del SAT se limitó a enfatizar que se debe revisar cuáles son los requisitos que deben cumplir las donatarias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]