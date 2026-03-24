El grupo parlamentario del PAN, a través de su vicecoordinador económico, Héctor Saúl Téllez Hernández, cuestionó al Servicio de Administración Tributaria (SAT), por retirar a más de 100 asociaciones la autorización para recibir recursos deducibles, presuntamente por no reunir los requisitos.

“Resulta completamente extraño que el gobierno, a través del SAT, haya cancelado los permisos de donatarias autorizadas a organizaciones que se han caracterizado por ser organizaciones que critican o que llevan análisis exhaustivos de políticas de gobierno y que cuestionan su viabilidad y cuestionan sus resultados”, declaró.

En Entrevista con EL UNIVERSAL, calificó de “contradictorio”, que mientras se cancelan los permisos de algunas asociaciones civiles, el gobierno otorgue en fast track permisos de donatarias autorizadas a organizaciones afines ideológicamente a la 4T, como es el caso de Humanidad para América Latina, que reúne recursos para dar apoyos a Cuba.

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Mexicanos Primero, en espera de que el SAT le autorice nuevamente recibir donativos (20/03/2026). Foto: Especial

“Hay sospechas de que Humanidad para América Latina apoye al régimen dictatorial de Cuba”, aseveró.

PAN exhorta al SAT a que explique requisitos para retiro de donaciones

Por lo anterior, anunció la interposición de un exhorto al gobierno mexicano, para que el SAT explique cuáles son los requisitos que se dejaron de cumplir por parte de estas organizaciones.

El exhorto también solicita conocer los motivos de por qué, a pesar de que muchas organizaciones iniciaron su trámite para la revalidación hace más de 3 meses, no se ha dado solución por parte del SAT.

“De otra manera, entenderíamos que la actitud del gobierno es completamente sesgada. Entenderíamos que la actitud del gobierno es de beneficiar a organizaciones a fines ideológicamente al régimen actual que gobierna nuestro país y de lastimar y de perseguir a organizaciones que podrían ser consideradas como críticas”, aseveró.

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El exhorto, también pide al SAT llevar a cabo un análisis puntual de las solicitudes de revalidación de todas las organizaciones civiles que cumplen con sus requisitos, a fin de ser autorizadas como donatarias a la brevedad.

Téllez Hernández denunció que la política restrictiva en contra de las organizaciones de la sociedad civil “ha sido permanente desde que llegó el expresidente López Obrador a la presidencia”.

Recordó que en febrero del año 2019, emitió una circular para evitar que cualquier dependencia o unidad de gobierno federal diera apoyos a las organizaciones de carácter civil. En tanto que en la 64 legislatura se emitieron algunas reformas encaminadas a endurecer la comprobación de donativos y otras barreras al funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil.

“Es decir que año con año durante este régimen, las ONG´s han recibido golpes certeros, y sobre todo al corazón que es el financiamiento que tienen para llevar a cabo sus actividades”, concluyó.

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