De las más de 2 mil operaciones que la Unidad de Inteligencia Aérea Águila de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha realizado, la mayoría han sido en apoyo a hechos de compra y venta de drogas, con 53.6 %.

El resto de las operaciones en las que las seis células de la unidad han hecho uso de los drones han sido acciones de vigilancia con 16.5%, seguimiento a casos de robo con 14.2% y en apoyo a investigaciones por homicidio con 5.5%.

El otro 10.2% han sido acciones de combate a otros delitos, reportó la Secretaría de Seguridad Ciudadana en su informe que fue entregado al Congreso de la Ciudad de México con motivo de la glosa del Primer Informe de Gobierno de Clara Brugada.

Los sobrevuelos que se realizan en la Ciudad son para nutrir las tareas de investigación de la policía capitalina, contó uno de sus elementos. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

En entrevista con EL UNIVERSAL, un integrante de la Unidad de Inteligencia Aérea, quien pidió ser identificado únicamente como oficial por seguridad, explicó que los sobrevuelos que realizan en toda la Ciudad son para nutrir las tareas de investigación de la corporación.

“Contamos con drones desplegados en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, los cuales funcionan para recabar y recopilar información para generar productos de inteligencia; asimismo, esta información que recopilamos es para nutrir líneas de investigación que los investigadores en campo están llevando a cabo”, dijo el oficial de la Unidad de Inteligencia Aérea.

Entre las acciones que representan 14.2 % de los seguimientos con drones por el delito de robo, el pasado 25 de julio se detuvo a dos sujetos por su presunta participación en el robo en una casa en la colonia Lomas de Chapultepec.

La Unidad Águila cuenta con seis equipos para realizar trabajos de seguimiento y recabar información para labores de inteligencia. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Los policías localizaron y detuvieron a los sujetos mediante el sobrevuelo de un dron de la unidad, en seguimiento a los índices de robo a casa-habitación.

“Se ha tenido conocimiento con anterioridad en algunas zonas en específico que tienen alto índice de robo, donde se comenta y se lleva a cabo el delito de robo a casa-habitación, entonces nosotros hemos trabajado mucho en esas zonas realizando sobrevuelos de prevención del delito”, afirmó el oficial.

La Unidad Águila fue creada el 1 de noviembre de 2022 y forma parte de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la SSC. Su principal función es la de, mediante el uso de uno de los seis drones con que cuentan, recabar información para las labores de inteligencia.

Gracias al sobrevuelo de los drones se ha logrado dar seguimiento a casos de robo de pertenencias y a casa-habitación. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Otra de las principales labores en las que ayudan a policías de campo es en operativos y cateos.

“Apoyamos con sobrevuelos en diligencias de cateo, donde apoyamos a delimitar el domicilio y hacer la vigilancia cuando se lleva a cabo la diligencia.

“Es muy común que los objetivos a detener en esos domicilios suben a su azotea o quieren saltarse de domicilio a domicilio”, explicó.

Además de las tareas de inteligencia, los drones de la Unidad Águila pueden ser vistos sobrevolando y apoyando en eventos masivos como conciertos y festivales.

También apoya en la búsqueda de personas, en particular en zonas como el Ajusco donde el acceso es difícil por la naturaleza del lugar.

Los elementos de la Unidad Águila de igual manera brindan su apoyo a instituciones como la Guardia Nacional, el Estado de México, Guardia Municipal de Naucalpan, Fiscalía General de la República, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México o la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dependiendo la solicitud de los servicios.