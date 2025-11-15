Corona Capital 2025: ¿dónde se encuentra el punto violeta y de qué trata la iniciativa del espacio seguro?

Más Información

Este fin de semana, la CDMX vivirá la decimoquinta edición del festival , uno de los eventos más esperados entre los capitalinos por los artistas internacionales que cada año destacan entre su cartelera.

El evento además de contar con una gran oferta musical, este 2025 la ONG Casa Gaviota puso en marcha una iniciativa para crear un espacio seguro para garantizar la seguridad de las mujeres que asistan al festival llamada .

Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.
Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.

¿Qué es el Punto Violeta?

El Punto Violeta es un espacio creado para brindar información, orientación y acompañamiento por parte de un grupo de psicólogas y abogadas, en casos de acoso durante el festival y va dirigido a la contención de cualquier víctima.

Asimismo, la organización se encargará de brindar capacitación a quienes se acerquen a este espacio durante el Corona Capital, sobre herramientas contra el acoso callejero para saber cómo actuar en caso de vivirlo o cómo apoyar a otra persona que es víctima de algún ataque.

“En Casa Gaviota creemos que disfrutar la música también significa poder hacerlo con tranquilidad, libertad y seguridad”, se lee en las redes sociales de la organización.

El Punto Violeta es una iniciativa por Casa Gaviota para llevar un espacio seguro dentro de los festivales. Fotos: Casa Gaviota
El Punto Violeta es una iniciativa por Casa Gaviota para llevar un espacio seguro dentro de los festivales. Fotos: Casa Gaviota

¿Dónde se ubica el Punto Violeta en el Corona Capital?

Esta activación se realiza de forma independiente al personal del festival y la atención se brindará en una carpa ubicada muy cerca de la puerta 15 del Autódromo Hermanos Rodríguez, a un costado del servicio médico.

Te contamos como funciona esta iniciativa dentro del Corona Capital. Foto: Corona Capital
Te contamos como funciona esta iniciativa dentro del Corona Capital. Foto: Corona Capital

