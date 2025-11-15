El Buen Fin llega a Ticketmaster: lista completa de los conciertos con descuento

Más Información

Durante la celebración de la decimoquinta edición de , los amantes de los conciertos y eventos en vivo fueron sorprendidos con los atractivos descuentos que estarán vigentes del 13 al 17 de noviembre en la plataforma de .

Desde promociones de 3x2, descuentos de hasta el 50% y precios de fase 1 en los festivales más esperados del año, las ofertas dentro de la cartelera se volvieron tendencia en redes sociales.

Lista de conciertos con descuento del Buen Fin

Este 2025 se perfila para cerrar con una gran cantidad de eventos imperdibles de artistas internacionales y famosas bandas que se presentarán ante el público mexicano. Así como los próximos conciertos que darán de qué hablar durante la primera mitad del 2026.

  • Corona Capital
  • Coca-Cola Flow Fest
  • Vive Latino
  • P!nk
  • Billy Idol
  • Bruses
  • C-Kan
  • I Love Dance
  • Fangoria
  • Jesse & Joy
  • Los Fabulosos Cadillacs
  • Manuel Medrano
  • Miguel Bosé
  • Panteón Rococó
  • Plastilina Mosh
  • Reyno
  • Sigur Rós
  • The Rasmus

Además de los descuentos, los eventos que entran en la promoción podrán pagarse a 3 MSI con tarjetas bancarias participantes .

Asimismo, eventos como Cirque du Soleil: OVO, El Rey León, Mentiras: El Musical, Mentidrags, Navidad Sinfónica y The Messi Experience, también entran en la promoción.

Cabe destacar que en cada uno de los eventos varían las secciones con descuentos, así que para verificar el precio de los lugares de tu interés, se recomienda ingresar directamente a la liga: https://guias.ticketmaster.com.mx/buen-fin-2025/

