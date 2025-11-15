El Buen Fin llega a Ticketmaster: lista completa de los conciertos con descuento

Durante la celebración de la decimoquinta edición de El Buen Fin, los amantes de los conciertos y eventos en vivo fueron sorprendidos con los atractivos descuentos que estarán vigentes del 13 al 17 de noviembre en la plataforma de Ticketmaster.

Desde promociones de 3x2, descuentos de hasta el 50% y precios de fase 1 en los festivales más esperados del año, las ofertas dentro de la cartelera se volvieron tendencia en redes sociales.

Compras en el Buen Fin. Foto: Unsplash

Lista de conciertos con descuento del Buen Fin

Este 2025 se perfila para cerrar con una gran cantidad de eventos imperdibles de artistas internacionales y famosas bandas que se presentarán ante el público mexicano. Así como los próximos conciertos que darán de qué hablar durante la primera mitad del 2026.

Corona Capital

Coca-Cola Flow Fest

Vive Latino

P!nk

Billy Idol

Bruses

C-Kan

I Love Dance

Fangoria

Jesse & Joy

Los Fabulosos Cadillacs

Manuel Medrano

Miguel Bosé

Panteón Rococó

Plastilina Mosh

Reyno

Sigur Rós

The Rasmus

Además de los descuentos, los eventos que entran en la promoción podrán pagarse a 3 MSI con tarjetas bancarias participantes .

Descuentos en los mejores conciertos. Foto: Ocesa

Asimismo, eventos como Cirque du Soleil: OVO, El Rey León, Mentiras: El Musical, Mentidrags, Navidad Sinfónica y The Messi Experience, también entran en la promoción.

Cabe destacar que en cada uno de los eventos varían las secciones con descuentos, así que para verificar el precio de los lugares de tu interés, se recomienda ingresar directamente a la liga: https://guias.ticketmaster.com.mx/buen-fin-2025/

