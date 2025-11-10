La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que, con motivo de "El Buen Fin 2025", desplegará un operativo especial para proteger a las personas que acudan a realizar compras durante los días de descuento en zonas transcurridas.

A través de un comunicado, detalló que el operativo se llevará a cabo del jueves 13 al lunes 17 de noviembre, desde las 06:00 horas, con el objetivo de reforzar la seguridad en zonas comerciales y de alta afluencia.

Explicó que, participarán 11 mil 500 policías, apoyados por 780 unidades oficiales, 40 motocicletas, cinco grúas y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, además, se sumarán 2 mil 600 elementos de la Policía Auxiliar (PA) y mil 900 uniformados de la Policía Bancaria e Industrial (PBI).

La SSC indicó que el operativo se concentrará en corredores y plazas comerciales, tiendas departamentales, zonas de alta afluencia, instituciones bancarias, cajeros automáticos, centrales de autobuses y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

También, informó que se mantendrá vigilancia en Centros de Transferencia Modal (CETRAM), el Metro, el Trolebús, el Metrobús, así como en corredores turísticos y gastronómicos del Centro Histórico y las 16 alcaldías.

Asimismo, las labores de prevención incluirán el monitoreo constante de las cámaras del C2 y del C5, con el fin de detectar incidentes en tiempo real.

En materia de movilidad, la SSC indicó que elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizarán ajustes viales y monitoreo con videovigilancia, priorizando los cruces con mayor conflicto vehicular y habrá personal equipado con dispositivos electrónicos para sancionar infracciones al Reglamento de Tránsito.

La dependencia emitió las siguientes recomendaciones para la ciudadanía:

Revisar el estado de los productos que se deseen adquirir.

Consultar las políticas de cambios, garantías, devoluciones o cancelaciones.

Mantener los comprobantes de pago.

Verificar los elementos de seguridad de los billetes en caso de pagos en efectivo.

Revisar que los montos al pagar con tarjeta sean correctos.

Confirmar que los recibos de pago correspondan con la mercancía adquirida.

-Mantener los objetos personales a la vista.

Recordó que, en caso de emergencia, el número de atención es 911 y la línea directa de la dependencia: 55 5208 9898.

