El Buen Fin 2025 se acerca y es una de las temporadas más esperadas por miles de mexicanos para aprovechar al máximo las ofertas y promociones que pueden encontrar en múltiples tiendas para adquirir tanto artículos como servicios.

Sin embargo, ante tantos descuentos la duda que puede surgir es cuál es el mejor método de pago al momento de realizar cualquier transacción.

Elegir cómo pagar durante el Buen Fin puede hacer la diferencia no sólo como parte de la experiencia de compra, sino también para ayudar a nuestros bolsillos a no gastar de más y evitar estrés financiero en el futuro, así como para tener finanzas más sanas.

De acuerdo con información del blog de Mercado Pago, cada método de pago ofrece diferentes herramientas que influyen en el acceso a promociones, así como la seguridad de cada transacción e incluso en el control de nuestro presupuesto.

Los métodos de pago que podrás usar durante los próximos días de ofertas y descuentos son:

1. Tarjetas de crédito

Ofrecen meses sin intereses, bonificaciones y programas de puntos, así como incluyen protección al comprador y seguros contra fraude en algunos casos Se recomiendan para comprar grandes y para deudas “buenas”, es decir, aquellas que aunque se siga pagando el valor del artículo durará a mediano o largo plazo.

Sin embargo, considera revisar el CAT, las fechas de corte y los meses sin intereses que pueden ofrecer.

La empresa de tarjetas de crédito Visa ganó 9 mil 553 millones de dólares en los seis primeros meses de su ejercicio 2024. Foto: Pixabay

2. Tarjetas de débito

En este tipo de plástico, solo gastas el dinero disponible que tienes en tu cuenta, por lo que puede ayudarte a evitar deudas, controlar mejor tus pagos y tu presupuesto y facilitar el seguimiento de tus gastos.

Sin embargo, no suelen haber muchas ofertas para este tipo de tarjetas.

3. Efectivo

Si bien no genera deudas, puede facilitar descuentos adicionales en algunos comercios que aceptan pago de contado. Sin embargo, dentro de sus desventajas está que llevar grandes cantidades implica riesgo de seguridad.

Estos son los bancos que cuentan con más usuarios de tarjetas de crédito en México

4. Billeteras digitales

Para este método de pago, una de sus ventajas es que puede generar pagos rápidos seguros y sin contacto. En algunos casos ofrecen promociones exclusivas en comercios seleccionados, además de que de manera particular ofrecen mayores controles de seguridad como autenticación de dos factores y encriptación de datos.

Una de sus desventajas es que debes revisar qué comercios aceptan estas billeteras y contar con conexión a internet al momento de pagar.

5. Transferencias SPEI

Este sistema permite hacer transferencias electrónicas entre cuentas bancarias y otras instituciones financieras. Está disponible los 365 días del año, por lo que puedes usarlo en cualquier momento desde la app de tu banco o plataforma digital, sin necesidad de acudir a una sucursal ni manejar efectivo.

Sin embargo, considera que puede haber errores humanos al momento de capturar el número de cuenta o cuenta CLABE para depositar, así como posible phishing.

SPEI de Banxico. Foto: Facebook Banxico Educa

Recomendaciones para consumidores este Buen Fin

Si piensas comprar en los días de descuentos, es importante que tomes en cuenta algunas recomendaciones:

Elabora un presupuesto para definir claramente qué necesitas adquirir

Verifica precios, para saber si el artículo elegido realmente está rebajado o no

Aprovecha las promociones u ofertas, más que los meses sin intereses, pagar de contado o débito tiene sus ventajas: no comprometes tus ingresos futuros y algunos establecimientos ofrecen descuentos por este tipo de pago.

Conoce tu capacidad de pago, para no incumplir con los pagos mensuales de la deuda que adquieras. No es recomendable comprometer más del 30% de tu ingreso.

En compras a meses sin intereses, procura adquirir bienes duraderos cuyos beneficios o vida útil se prolonguen más allá del plazo de la deuda y cuida no exceder la capacidad de pago por utilizar esta opción.

No pongas en riesgo tus finanzas por adquirir deudas, cuando aún estás pagando artículos del pasado “Buen Fin”: recuerda, muchos pagos "chiquitos" hacen uno grande.

Guarda los tickets para cualquier aclaración y revisa el estado de cuenta en diciembre para verificar que todas tus compras estén registradas correctamente; en caso de movimientos no reconocidos, acude a la CONDUSEF.

Al pagar con tarjeta de débito o crédito, solicita que se haga la operación en la Terminal Punto de Venta (TPV) estando presente, así evitarás que puedan clonar el plástico o hacer cargos indebidos.

Realiza tus compras seguras por internet, verificando que el sitio cuente con el protocolo de seguridad “https://” y un candado cerrado en la barra de direcciones.

Si realizas compras en línea, verifica del comercio: la dirección, teléfonos, políticas de pago, envíos, reclamación y de privacidad de la información

mgm

