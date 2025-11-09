Más Información

Presentan Plan Michoacán por la Paz y la Justicia; incluye acciones en seguridad, desarrollo y bienestar

Gobernador Ramírez Bedolla llama a transformar indignación en acción colectiva; respalda Plan Michoacán de Sheinbaum

Embajadora de México deja Perú; gobierno peruano ordena su salida tras ruptura diplomática

Vigilará la Marina el AICM con más de 3 mil cámaras inteligentes

El huachicol también viaja en tren; se duplica robo en seis años

Los corridos se reinventan en Tik Tok

Ante la proximidad de la décima quinta edición de, del 13 al 17 de noviembre, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sugiere a los consumidores comparar los precios antes de ir de compras.

Para ello habilitó el Quién es Quién en los Precios () donde se pueden encontrar precios de más de 3 mil productos.

Para consultar las tiendas participantes y los nombres de las que cumplen con las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor se puede consultar el .

En un comunicado, la pidió a los consumidores que deben guardar el comprobante de compra de cada transacción, ya sea digital o presencial.

Ya sea en compras físicas o en línea, es importante revisar ofertas y promociones, como meses sin intereses, bonificaciones en pagos con efectivo o con algunas .

Así como los términos y condiciones de las de los productos, bienes o servicios adquiridos, y revisar las políticas de cambio o devolución.

La Profeco también “invita a la consumidora a reflexionar sobre sus compras, pensar en si realmente necesita un producto o servicio o puede prescindir de este”.

Añadió que es preferible destinar un presupuesto, realzar una lista de las necesidades, adquirir solo lo indispensable para evitar gastos que afecten la .

Operativo de vigilancia

Del 13 al 17 de noviembre, la Profeco desplegará a mil 196 servidores públicos para defender los derechos de los consumidores.

Los funcionarios estarán en las 154 de oficinas centrales, en las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECOs), en 169 módulos de atención en puntos estratégicos y de mayor

afluencia en el país, así como en 337 centros comerciales con brigadas itinerantes, para supervisar que los comercios participantes respeten las ofertas y promociones que ofrezcan.

