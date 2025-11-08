Más Información

Del 13 al 17 de noviembre, vivirá una nueva edición del Buen Fin. Desde 2011, este programa nacional impulsa el consumo interno con rebajas en tiendas físicas y en línea.

Inspirado en el Black Friday de Estados Unidos, se trata de un periodo que reúne a miles de comercios y bancos con promociones, meses sin intereses y bonificaciones exclusivas.

Este año celebra sus 15 años, pero antes de lanzarte a las ofertas, te presentamos un sitio web para revisar qué tiendas de , ropa, maquillaje, muebles, etcétera, participan.

Entre los comercios participantes en el Buen Fin 2025 se encuentran Zara, Nike, Adidas, Amazon y Mercado Libre. Foto: Pexels
¿Cómo saber qué tiendas participan en el Buen Fin 2025?

En su 15° edición, el Buen Fin 2025 incorpora nuevas herramientas tecnológicas para comparar precios y verificar la participación de .

Hoy en particular te presentamos un sitio web creado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y diversas organizaciones del sector privado para proteger al consumidor y garantizar la transparencia del programa.

Sin duda, te será demasiado útil para evitar caer en estafas y promociones falsas. A continuación, te compartimos el paso a paso para utilizarlo:

  • Ingresa a la página oficial del Buen Fin, que es https://www.elbuenfin.org/inicio
  • Desplázate al final del sitio y selecciona “Buscador de comercios participantes”.
  • Escribe el nombre de la tienda o marca que te interesa.
  • Si el comercio está afiliado, el sitio te mostrará su logotipo, enlace de acceso y promociones.
  • Si no ves el comercio de tu interés, quiere decir que no participa en la edición del Buen Fin 2025.

Más de 10 mil comercios, entre tiendas físicas y en línea, participarán oficialmente. Entre las marcas confirmadas se encuentran Liverpool, El Palacio de Hierro, Sears, Coppel, Suburbia, Sanborns, H&M, Walmart y Bodega Aurrerá.

Este 2025, más de diez mil comercios, entre tiendas físicas y en línea, participarán en El Buen Fin. Foto: Pexels
Consejos para comprar de manera segura en el Buen Fin 2025

Si eres de las personas que prefieren comprar online, entonces debes estar atento a las posibles estafas y promociones falsas que circulan en Internet.

Recuerda que primero debes confirmar en el sitio oficial del Buen Fin 2025 si una marca o tienda es participante; si te encuentras con ofertas y descuentos en redes sociales o sitios sospechosos, mejor no hagas la compra y mucho menos introduzcas los datos de tus tarjetas bancarias.

Otros consejos que puedes emplear para comprar de manera segura son:

  • Verifica que la página tenga las letras “https://” y el candado de seguridad en la barra de direcciones.
  • Entra directamente a los sitios oficiales de las marcas o tiendas; nunca ingreses por enlaces compartidos o que te lleguen por mensajes y correos electrónicos.
  • Utiliza métodos de pagos electrónicos y dinámicos, por ejemplo, las tarjetas digitales que cambian el NIP de seguridad cada 5 minutos.
  • No hagas compras conectado a redes WiFi públicas.
  • Guarda los comprobantes de pago, confirmaciones en correos electrónicos y capturas de pantalla por si se presenta algún problema con tu compra online.
  • Trata de no utilizar tarjetas de débito porque so más fáciles de vulnerar.
  • Activa las notificaciones de pago de tu banca online para vigilar cualquier movimiento.
  • Reporta los sitios fraudulentos u ofertas engañosas que veas para protegerte a ti y a los demás.

Finalmente, en el portal del Buen Fin 2025 también puedes consultar recursos adicionales para conocer tus derechos como .

El objetivo del “Buscador de comercios participantes” es que las y los compradores hagan compras de manera informada y con seguridad en línea.

