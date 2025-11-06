Un Buen Fin hecho en México: Mercado Libre une moda, tecnología y emprendimiento

Durante la 15a Edición del Buen Fin este 2025, Mercado Libre invita a redescubrir la moda y la belleza desde una nueva perspectiva: accesible, moderna y hecha en México. En su ecosistema digital, millones de usuarios encuentran desde emprendimientos locales hasta firmas internacionales y de lujo, todo con la practicidad, seguridad e innovación que distinguen a la plataforma de e-commerce más grande del país.

Más que un marketplace, Mercado Libre se consolida como un espacio donde el estilo, la tecnología y el talento mexicano se encuentran para transformar la experiencia de compra en una vivencia inteligente, inspiradora y cercana. Su propósito —acelerar el progreso de la sociedad— se refleja en cada interacción: desde la manera en que facilita la vida de sus usuarios, hasta el impulso que brinda a miles de pequeñas y medianas empresas.

Foto: cortesía Mercado Libre

Moda y belleza con sello mexicano

Las categorías de moda y belleza se han convertido en unas de las de mayor crecimiento dentro de Mercado Libre. Cada semana, miles de personas eligen la plataforma para descubrir productos de skincare, cuidado personal, ropa y accesorios. En esta edición del Buen Fin, la compañía refuerza su compromiso con el talento nacional al dar visibilidad también a marcas locales, diseñadores emergentes y proyectos de moda sustentable que apuestan por la calidad y la creatividad hechas en México.

Hoy, más de 2 300 tiendas oficiales ofrecen desde básicos de temporada hasta colecciones premium, consolidando a Mercado Libre como el escaparate digital más importante del país. “En Mercado Libre creemos que el progreso no puede esperar. Por eso impulsamos un ecosistema donde el talento mexicano tiene un espacio para crecer y conectar con millones de personas”, señala Alejandro Caballero, Director Senior del Marketplace en Mercado Libre México.

Beneficios exclusivos durante el Buen Fin

Del 13 al 17 de noviembre, los usuarios podrán disfrutar hasta 60% de descuento en millones de productos, hasta 24 meses sin intereses con Mercado Pago y envíos rápidos en 24 horas o menos en 28 ciudades del país.

Además, el programa de lealtad MELI+ ofrecerá ventajas especiales: promociones anticipadas del 10 al 12 de noviembre y descuentos adicionales durante la semana del Buen Fin, extendiendo la experiencia para quienes buscan adelantar sus compras navideñas o consentirse con algo nuevo.

Foto: cortesía Mercado Libre

Un ecosistema que impulsa el progreso

Mercado Libre no solo conecta productos con personas, sino oportunidades con crecimiento. Su plataforma permite comprar, vender, publicitar y acceder a crédito en un mismo lugar, fomentando la inclusión financiera y el desarrollo de miles de emprendedores mexicanos.

El Buen Fin estará disponible en todo el ecosistema de Mercado Libre, que incluye Mercado Pago, Mercado Envíos y Mercado Ads, garantizando una experiencia fluida, segura y completamente digital. Desde el primer clic hasta la entrega en casa, la innovación tecnológica respalda cada paso.

Además, la compañía impulsa una nueva forma de consumo digital, basada en la confianza y la proximidad. Con herramientas como Mercado Play, su plataforma gratuita de entretenimiento, o los créditos a través de Mercado Pago , que facilita acceso al financiamiento, el ecosistema se expande más allá del comercio.

Foto: cortesía Mercado Libre

Un Buen Fin para todos

En esta XV edición del Buen Fin, Mercado Libre reafirma su liderazgo como el marketplace favorito de los mexicanos, ofreciendo experiencias de compra inteligentes, inspiradoras y con propósito. Porque en cada clic, detrás de cada compra, hay una historia de innovación, emprendimiento y talento mexicano que sigue acelerando el progreso de un país en movimiento.