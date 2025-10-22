Más Información

Renovar tu smartphone no tiene que ser caro si sabes dónde buscar. Actualmente, Amazon México y Mercado Libre tienen varias ofertas en celulares de distintos precios con excelentes características: pantallas amplias, cámaras avanzadas, mucha memoria y, por supuesto, conectividad 5G.

Aquí te presentamos cinco celulares a buen precio, de buena calidad y algunos incluso con meses sin intereses. Si estás pensando en cambiar de equipo o adelantar tus compras y regalos navideños, esta lista te puede ahorrar tiempo y dinero.

Samsung Galaxy A56 5G: 256 GB, 8 GB RAM, pantalla Super AMOLED de 6.7"

Disponible en Mercado Libre

Este modelo es una de las mejores ofertas del momento. Entre sus características más destacadas están sus 256 GB de almacenamiento interno y 8 GB de RAM, que aseguran fluidez al abrir apps, jugar o hacer multitarea. Su pantalla Super AMOLED de 6.7" con resolución Full HD+ ofrece excelente calidad visual.

La cámara trasera triple combina 50 + 12 + 5 MP, mientras que la frontal es de 12 MP. Incluye lector de huella, reconocimiento facial, conectividad 5G, NFC y es resistente al agua (IP67).

Samsung Galaxy S24: 128 GB, 8 GB RAM, pantalla AMOLED de 6.2"

Disponible en Amazon México

  • Precio: $9,498.99
  • Descuento: 32% (antes $13,999)
  • Meses sin intereses: Hasta 15 meses sin intereses
  • 🔗 VER EN AMAZON

El Galaxy S24 es uno de los smartphones más recientes de Samsung. Viene con 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento y una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.2” con tasa de refresco de 120 Hz.

Tiene un sistema de cámara triple de 50 MP + 12 MP + 10 MP, cámara frontal de 12 MP, funciones de inteligencia artificial para edición y fotografía, lector de huella, resistencia al agua y compatibilidad con redes 5G.

Pocophone Poco M5s: 256 GB, 8 GB RAM, cámara cuádruple de 64 MP y batería de 5,000 mAh

Disponible en Mercado Libre

El Poco M5s de Xiaomi destaca por su excelente relación calidad-precio. Incluye 256 GB de almacenamiento, 8 GB de RAM, y una pantalla AMOLED de 6.43” Full HD+.

Tiene un sistema de cuatro cámaras traseras, con sensor principal de 64 MP, más una cámara frontal de 13 MP. Ofrece batería de 5,000 mAh con carga rápida, NFC, resistencia a salpicaduras (IP53), lector de huellas y reconocimiento facial.

Samsung Galaxy S25 Ultra: 1 TB, 12 GB RAM, cámara de 200 MP y pantalla QHD+ de 6.8”

Disponible en Mercado Libre

  • Precio: Desde $24,319
  • Descuento: 31% (antes $35,999)
  • Meses sin intereses: Hasta 15 meses sin intereses
  • 🔗 VER EN MERCADO LIBRE

El Galaxy S25 Ultra es un gama alta completo. Viene con 12 GB de RAM, 1 TB de almacenamiento interno, procesador Snapdragon 8 Elite y pantalla AMOLED de 6.8” QHD+ con 120 Hz de refresco.

Incluye cámara cuádruple con sensor principal de 200 MP, zoom óptico 5x y digital hasta 100x. También cuenta con S Pen, resistencia al agua, conectividad 5G, carga inalámbrica y todas las funciones de seguridad biométrica.

Apple iPhone 16 – 128 GB, 8 GB RAM, cámara dual de 48 MP y chip A18 Pro

Disponible en Amazon México

  • Precio: $17,499
  • Descuento: 13% (antes $19,999)
  • Meses sin intereses: Hasta 15 meses sin intereses
  • 🔗 VER EN AMAZON

El nuevo iPhone 16 ofrece potencia y diseño. Tiene 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento y el nuevo chip A18 Pro. Su pantalla Super Retina XDR OLED de 6.1” ofrece gran nitidez y respuesta táctil.

Integra un sistema de cámaras duales de 48 MP + 12 MP, cámara frontal de 12 MP, Face ID, grabación en 4K Dolby Vision, y batería para hasta 22 horas de video. También incluye resistencia al agua IP68 y carga rápida con MagSafe.

Aprovecha estas ofertas antes de que se agoten

Desde modelos accesibles con gran batería hasta smartphones premium con cámaras profesionales, estas ofertas en Amazon México y Mercado Libre tienen opciones para todos los presupuestos. Los descuentos son por tiempo limitado y algunos modelos podrían agotarse pronto. Si alguno de estos celulares es lo que estabas buscando, este es un gran momento para comprar con ahorro y recibirlo directo en casa.

