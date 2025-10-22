Renovar tu smartphone no tiene que ser caro si sabes dónde buscar. Actualmente, Amazon México y Mercado Libre tienen varias ofertas en celulares de distintos precios con excelentes características: pantallas amplias, cámaras avanzadas, mucha memoria y, por supuesto, conectividad 5G.

Aquí te presentamos cinco celulares a buen precio, de buena calidad y algunos incluso con meses sin intereses. Si estás pensando en cambiar de equipo o adelantar tus compras y regalos navideños, esta lista te puede ahorrar tiempo y dinero.

Samsung Galaxy A56 5G: 256 GB, 8 GB RAM, pantalla Super AMOLED de 6.7"

Disponible en Mercado Libre

Precio: Desde $5,949

Desde $5,949 Descuento: 45% (antes $10,999)

45% (antes $10,999) Meses sin intereses: Hasta 15 meses sin intereses

Este modelo es una de las mejores ofertas del momento. Entre sus características más destacadas están sus 256 GB de almacenamiento interno y 8 GB de RAM, que aseguran fluidez al abrir apps, jugar o hacer multitarea. Su pantalla Super AMOLED de 6.7" con resolución Full HD+ ofrece excelente calidad visual.

La cámara trasera triple combina 50 + 12 + 5 MP, mientras que la frontal es de 12 MP. Incluye lector de huella, reconocimiento facial, conectividad 5G, NFC y es resistente al agua (IP67).

Samsung Galaxy S24: 128 GB, 8 GB RAM, pantalla AMOLED de 6.2"

Disponible en Amazon México

Precio: $9,498.99

$9,498.99 Descuento: 32% (antes $13,999)

32% (antes $13,999) Meses sin intereses: Hasta 15 meses sin intereses

El Galaxy S24 es uno de los smartphones más recientes de Samsung. Viene con 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento y una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.2” con tasa de refresco de 120 Hz.

Tiene un sistema de cámara triple de 50 MP + 12 MP + 10 MP, cámara frontal de 12 MP, funciones de inteligencia artificial para edición y fotografía, lector de huella, resistencia al agua y compatibilidad con redes 5G.

Pocophone Poco M5s: 256 GB, 8 GB RAM, cámara cuádruple de 64 MP y batería de 5,000 mAh

Disponible en Mercado Libre

Precio: $2,149

$2,149 Descuento: 24% (antes $2,846)

24% (antes $2,846) Meses sin intereses: Hasta 15 meses sin intereses

El Poco M5s de Xiaomi destaca por su excelente relación calidad-precio. Incluye 256 GB de almacenamiento, 8 GB de RAM, y una pantalla AMOLED de 6.43” Full HD+.

Tiene un sistema de cuatro cámaras traseras, con sensor principal de 64 MP, más una cámara frontal de 13 MP. Ofrece batería de 5,000 mAh con carga rápida, NFC, resistencia a salpicaduras (IP53), lector de huellas y reconocimiento facial.

Samsung Galaxy S25 Ultra: 1 TB, 12 GB RAM, cámara de 200 MP y pantalla QHD+ de 6.8”

Disponible en Mercado Libre

Precio: Desde $24,319

Desde $24,319 Descuento: 31% (antes $35,999)

31% (antes $35,999) Meses sin intereses: Hasta 15 meses sin intereses

El Galaxy S25 Ultra es un gama alta completo. Viene con 12 GB de RAM, 1 TB de almacenamiento interno, procesador Snapdragon 8 Elite y pantalla AMOLED de 6.8” QHD+ con 120 Hz de refresco.

Incluye cámara cuádruple con sensor principal de 200 MP, zoom óptico 5x y digital hasta 100x. También cuenta con S Pen, resistencia al agua, conectividad 5G, carga inalámbrica y todas las funciones de seguridad biométrica.

Apple iPhone 16 – 128 GB, 8 GB RAM, cámara dual de 48 MP y chip A18 Pro

Disponible en Amazon México

Precio: $17,499

$17,499 Descuento: 13% (antes $19,999)

13% (antes $19,999) Meses sin intereses: Hasta 15 meses sin intereses

El nuevo iPhone 16 ofrece potencia y diseño. Tiene 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento y el nuevo chip A18 Pro. Su pantalla Super Retina XDR OLED de 6.1” ofrece gran nitidez y respuesta táctil.

Integra un sistema de cámaras duales de 48 MP + 12 MP, cámara frontal de 12 MP, Face ID, grabación en 4K Dolby Vision, y batería para hasta 22 horas de video. También incluye resistencia al agua IP68 y carga rápida con MagSafe.

Aprovecha estas ofertas antes de que se agoten

Desde modelos accesibles con gran batería hasta smartphones premium con cámaras profesionales, estas ofertas en Amazon México y Mercado Libre tienen opciones para todos los presupuestos. Los descuentos son por tiempo limitado y algunos modelos podrían agotarse pronto. Si alguno de estos celulares es lo que estabas buscando, este es un gran momento para comprar con ahorro y recibirlo directo en casa.