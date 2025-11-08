El Buen Fin 2025: ¿cómo registrar tu comercio para el sorteo? Conoce los requisitos y premios

Durante la edición 2025 de El Buen Fin, la iniciativa creada en el 2011 por el gobierno federal en conjunto con la iniciativa privada con el fin de estimular la economía mexicana con promociones especiales, cumplirá XV años.

Como parte de dicha celebración promoverá lo “Hecho en México” dando mayor visibilidad a las marcas nacionales y pequeños productores. Otros atractivos del festejo, será el ya tradicional sorteo especial para impulsar el mercado interno entre los comercios participantes, donde los participantes podrán registrar sus negocios para ganar increíbles premios.

Leer también: Buen Fin 2025: así puedes consultar las tiendas participantes y fechas clave de los descuentos

Este momento es muy esperado entre los consumidores pues aprovechan los atractivos descuentos. Foto: Pexels

¿Cómo registrar tu comercio para el sorteo del Buen Fin 2025?

Desde 2013, el Gobierno Federal organiza el Sorteo El Buen Fin con el propósito de impulsar el mercado interno, el empleo, así como incentivar el uso de pago con medios electrónicos (tarjetas de crédito y débito) para favorecer la formalización de la economía, avanzar en la inclusión financiera y reducir el uso de efectivo.

Con motivo del XV aniversario de El Buen Fin, dicho sorteo tendrá atractivos premios, como la suma principal de $260,000 pesos y 4,987 premios de $20,000 pesos.

Leer también: Pizza Hut lanza combo de “Volver al Futuro” ¿cuánto cuesta y qué incluye?

Buen Fin. Foto: Archivo

Para registrar tu negocio en el sorteo, lo único que debes hacer es llenar el formulario de la página elbuenfin.org antes del 12 de noviembre y cumplir con los siguientes requisitos:

Estar al corriente en tus obligaciones fiscales , contar con Opinión del cumplimiento positiva y tener Buzón Tributario activo con medios de contacto.

, contar con Opinión del cumplimiento positiva y tener Buzón Tributario activo con medios de contacto. Ingresos en el ejercicio 2024 de hasta 5 millones de pesos.

de hasta 5 millones de pesos. Terminal punto de venta ( TPV ) activa, proporcionada por una entidad financiera participante.

) activa, proporcionada por una entidad financiera participante. Contar con al menos una venta desde 250 pesos con tarjetas de crédito o débito participantes.

Cabe destacar que el sorteo se realizará el 5 de diciembre y a partir del 8 de diciembre se podrán consultar los resultados en el sitio web de El Buen Fin.

Sorteo Buen Fin. Foto: Especial

También te interesará:

El remedio casero para eliminar manchas difíciles de los sillones y que tu sala luzca como nueva

El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

Sora: ¿qué es y cómo funciona la aplicación de OpenAI que podría poner en aprietos a Hollywood?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs