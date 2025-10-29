Buen Fin 2025: así puedes consultar las tiendas participantes y fechas clave de los descuentos

Durante la última etapa del año llega el Buen Fin, una fecha donde muchos establecimientos se unen al evento creado en el 2011 y que fue inspirado en el “Black Friday” por parte del gobierno federal y la iniciativa privada con el fin de estimular la economía mexicana con promociones especiales.

Este momento es muy esperado entre los consumidores, pues aprovechan los descuentos para adquirir productos que anhelaron durante el año o, se adelantan a las compras navideñas para conseguir sus regalos a un menor precio.

En 2025 la iniciativa llegará a su edición número XV y planea festejar promoviendo lo "Hecho en México" dando mayor visibilidad a productos nacionales, además de lanzar nuevas herramientas digitales.

El Buen Fin. Foto: Archivo - El Universal

¿Cuándo inicia el Buen Fin 2025?

Este 2025 El Buen Fin presentará su edición más larga con 5 días de descuentos, del jueves 13 al lunes 17 de noviembre para que los compradores puedan aprovechar el ‘megapuente’ para planear sus compras sin prisa.

✨ ¡Ya casi llega #ElBuenFin 2025!



Del 13 al 17 de noviembre encontrarás miles de productos y servicios con descuentos increíbles.



💳 Planea tus compras, compara precios y aprovecha las mejores ofertas del año.



Del 13 al 17 de noviembre encontrarás miles de productos y servicios con descuentos increíbles.

¿Cuáles son las tiendas participantes en el Buen Fin 2025?

Para consultar el listado completo de las tiendas y marcas participantes en El Buen Fin, puedes ingresar directamente a: https://www.elbuenfin.org/consumidores y escribir el nombre del establecimiento de tu interés.

Algunas de las tiendas que se pueden encontrar en la página son:

Liverpool

Palacio de Hierro

Sanborns

Coppel

Amazon

Mercado Libre

Suburbia

Walmart

Bodega Aurrera

Costco

Sam’s Club

Chedraui

Ben & Frank

Bath & Body Works

Adidas

Nike

H&M

Bershka

Oysho

Pull&Bear

Stradivarius

Zara

AT&T

Bellísima

