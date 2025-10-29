Más Información

Buen Fin 2025: así puedes consultar las tiendas participantes y fechas clave de los descuentos

Cometa 3I/ATLAS: Todo lo que debes saber sobre el objeto interestelar

Así puedes recibir despensa gratuita en CDMX si tienes INAPAM: ¿cuáles son los requisitos?

5 plantas que repelen mosquitos y ayudan a mantener tu casa libre de insectos

El truco que ayuda a mantener los plátanos intactos: así pueden preservarse sin cáscara

Durante la última etapa del año llega el , una fecha donde muchos establecimientos se unen al evento creado en el 2011 y que fue inspirado en el “Black Friday” por parte del gobierno federal y la iniciativa privada con el fin de estimular la economía mexicana con promociones especiales.

Este momento es muy esperado entre los consumidores, pues aprovechan los para adquirir productos que anhelaron durante el año o, se adelantan a las compras navideñas para conseguir sus regalos a un menor precio.

En 2025 la iniciativa llegará a su edición número XV y planea festejar promoviendo lo "Hecho en México" dando mayor visibilidad a productos nacionales, además de lanzar nuevas herramientas digitales.

El Buen Fin. Foto: Archivo - El Universal
El Buen Fin. Foto: Archivo - El Universal

¿Cuándo inicia el Buen Fin 2025?

Este 2025 El Buen Fin presentará su edición más larga con 5 días de descuentos, del jueves 13 al lunes 17 de noviembre para que los compradores puedan aprovechar el ‘megapuente’ para planear sus compras sin prisa.

¿Cuáles son las tiendas participantes en el Buen Fin 2025?

Para consultar el listado completo de las tiendas y marcas participantes en El Buen Fin, puedes ingresar directamente a: y escribir el nombre del establecimiento de tu interés.

Algunas de las tiendas que se pueden encontrar en la página son:

  • Liverpool
  • Palacio de Hierro
  • Sanborns
  • Coppel
  • Amazon
  • Mercado Libre
  • Suburbia
  • Walmart
  • Bodega Aurrera
  • Costco
  • Sam’s Club
  • Chedraui
  • Ben & Frank
  • Bath & Body Works
  • Adidas
  • Nike
  • H&M
  • Bershka
  • Oysho
  • Pull&Bear
  • Stradivarius
  • Zara
  • AT&T
  • Bellísima

