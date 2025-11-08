Pizza Hut lanza combo de “Volver al Futuro” ¿cuánto cuesta y qué incluye?

Este 2025, la película “Volver al Futuro” celebró su 40 aniversario donde miles de fanático en todo el mundo revivieron la euforia por el filme protagonizado por Michael J. Fox y Christopher Lloyd.

El éxito de esta película ha dejado una huella imborrable en la cultura pop con memorables escenas, un vestuario inconfundible y novedosos artículos como la patineta con aerodeslizador, los snickers auto-ajustables y el DeLorean, el auto que se convirtió en máquina del tiempo y el pilar principal en la trama.

Desde proyecciones especiales y lanzamientos de artículos de colección, la fiebre por la saga de ciencia ficción continúa, por esta razón la cadena de comida rápida, Pizza Hut combinó el aniversario 40 de esta cinta con el cumpleaños número 30 de la emblemática Hut Cheese para celebrar a dos clásicos que continúan marcando generaciones con un combo muy especial.

Volver al futuro. Fuente: Instagram @backtothefuturehq

Pizza Hut lanza combo de “Volver al Futuro”

Este combo edición limitada trae de vuelta el irresistible sabor de la Hut Cheese original con orilla rellena de queso, pepperoni, pimiento verde y cebolla morada para volver en el tiempo y disfrutar de la irresistible combinación de ingredientes.

Además de la pizza, el paquete incluye una Coca-Cola de 2 L. A un precio de $299 pesos, asimismo, en algunas de sus sucursales estarán ambientadas con un estilo retro de los años 80 siguiendo la estética de la película.

Conoce los detalles del combo inspirado en "Volver al Futuro". Foto: Pizza Hut

