Rosalia Lux: nuevo álbum de la cantante española desata la mejor ola de memes

Este 7 de noviembre llegó a plataformas musicales “Lux”, el esperado álbum de Rosalía, con el cual la española revela una etapa mística en su carrera donde explora la feminidad desde una atmósfera espiritual.

Desde el lanzamiento de “Berghain” y el sonido dominante de la orquesta en su introducción, levantó las expectativas de los fanáticos que rápidamente se sumergieron en la estética del nuevo disco de la catalana y en cada una de sus referencias.

Ante las reacciones de los internautas tras escuchar el álbum que contiene colaboraciones inesperadas, se desató una oleada de memes que robaron miles de risas.

Tras tres años de ausencia, Rosalía regresa a la música. Foto: Instagram

Los mejores memes que desató Lux, el nuevo álbum de Rosalía

De acuerdo con los cibernautas, uno los temas favoritos de "Lux" fue "La Perla", canción que aseguraron era su expareja, el también cantante Rauw Alejandro.

Lo sabroso que fue escuchar como Rosalía acabo no solamente con Rauw Alejandro en “La Perla” sino con el 99.99% de los hombres que habitan este planeta porque son todos iguales. pic.twitter.com/yKrGi238ub — Mane ✝️. (@aliasmanevol) November 6, 2025

Los fanáticos de la española, afirmaron que "Lux" es toda una experiencia musical.

Usuarios reaccionan con memes al nuevo álbum de Rosalía. Foto: Redes Sociales

Las referencias cinematográficas no se hicieron esperar.

Usuarios reaccionan con memes al nuevo álbum de Rosalía. Foto: Redes Sociales

También surgieron algunas comparativas entre intérpretes femeninas, colocando a Rosalía en el top.

Usuarios reaccionan con memes al nuevo álbum de Rosalía. Foto: Redes Sociales

"La Perla" y "Magnolia" fueron de los temas del nuevo álbum mas comentados entre los fans.

a letra de magnólia meu deus rosalia pic.twitter.com/EqjJD5wCgE — gabriel (@wtfgabeknows) November 8, 2025

