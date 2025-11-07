Rosalia Lux: nuevo álbum de la cantante española desata la mejor ola de memes

Más Información
Este 7 de noviembre llegó a plataformas musicales “Lux”, el esperado álbum de Rosalía, con el cual la española revela una etapa mística en su carrera donde explora la feminidad desde una atmósfera espiritual.
Desde el lanzamiento de “Berghain” y el sonido dominante de la orquesta en su introducción, levantó las expectativas de los fanáticos que rápidamente se sumergieron en la estética del nuevo disco de la catalana y en cada una de sus referencias.
Ante las reacciones de los internautas tras escuchar el álbum que contiene colaboraciones inesperadas, se desató una oleada de memes que robaron miles de risas.
Leer también: Lanzan muñecas de K-Pop Demon Hunters: ¿cuánto cuestan y dónde adquirirlas?
Los mejores memes que desató Lux, el nuevo álbum de Rosalía
De acuerdo con los cibernautas, uno los temas favoritos de "Lux" fue "La Perla", canción que aseguraron era su expareja, el también cantante Rauw Alejandro.
Los fanáticos de la española, afirmaron que "Lux" es toda una experiencia musical.
Las referencias cinematográficas no se hicieron esperar.
También surgieron algunas comparativas entre intérpretes femeninas, colocando a Rosalía en el top.
"La Perla" y "Magnolia" fueron de los temas del nuevo álbum mas comentados entre los fans.
También te interesará:
El truco casero para eliminar el sarro y la grasa del cancel de tu baño
El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo
Sora: ¿qué es y cómo funciona la aplicación de OpenAI que podría poner en aprietos a Hollywood?
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dcs
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]