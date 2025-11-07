Más Información

Rosalia Lux: nuevo álbum de la cantante española desata la mejor ola de memes

¿Qué es el mapa de la Villa de Santa Fe, el plano que el FBI entregó a México? Conoce su historia

"Los gobiernos no pueden con la velocidad del progreso tecnológico": Rebeca Hwang"

¡No es GTA VI! El videojuego que rompió un Récord Guinness tras su tiempo de desarrollo

Beca Rita Cetina 2025: ¿cuándo será el último pago del año para alumnos de secundaria?

Este 7 de noviembre llegó a plataformas musicales “Lux”, el esperado álbum de , con el cual la española revela una etapa mística en su carrera donde explora la feminidad desde una atmósfera espiritual.

Desde el lanzamiento de “Berghain” y el sonido dominante de la orquesta en su introducción, levantó las expectativas de los fanáticos que rápidamente se sumergieron en la estética del nuevo disco de la catalana y en cada una de sus referencias.

Ante las reacciones de los internautas tras escuchar el álbum que contiene colaboraciones inesperadas, se desató una que robaron miles de risas.

Tras tres años de ausencia, Rosalía regresa a la música. Foto: Instagram
Los mejores memes que desató Lux, el nuevo álbum de Rosalía

De acuerdo con los cibernautas, uno los temas favoritos de "Lux" fue "La Perla", canción que aseguraron era su expareja, el también cantante Rauw Alejandro.

Los fanáticos de la española, afirmaron que "Lux" es toda una experiencia musical.

Usuarios reaccionan con memes al nuevo álbum de Rosalía. Foto: Redes Sociales
Las referencias cinematográficas no se hicieron esperar.

Usuarios reaccionan con memes al nuevo álbum de Rosalía. Foto: Redes Sociales
También surgieron algunas comparativas entre intérpretes femeninas, colocando a Rosalía en el top.

Usuarios reaccionan con memes al nuevo álbum de Rosalía. Foto: Redes Sociales
"La Perla" y "Magnolia" fueron de los temas del nuevo álbum mas comentados entre los fans.

