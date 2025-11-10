Más Información
Desde temprana hora, este lunes 10 de noviembre, cientos de personas acudieron al estacionamiento número tres del Estadio Olímpico Universitario, en Ciudad Universitaria, donde fue instalado un centro de vacunación masiva para la aplicación de dosis contra influenza, COVID-19, neumococo y sarampión.
De acuerdo con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en este punto se colocarán alrededor de 100 mil vacunas, distribuidas en 25 mil de cada biológico, con el objetivo de fortalecer la campaña de prevención ante la temporada invernal.
La jornada de vacunación se llevará a cabo en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, y se priorizará la atención a personas adultas mayores, menores de edad y población en situación vulnerable, informó la dependencia.
Autoridades sanitarias señalaron que este esfuerzo forma parte del plan de reforzamiento de salud pública en espacios de alta afluencia, como universidades, parques y centros comunitarios, con el fin de garantizar el acceso a la vacunación para toda la población capitalina.
