A partir de las 13:30 horas de este domingo será gratuito el acceso a las estaciones Observatorio, Tacubaya y Juanacatlán, de la Línea 1 del Metro, que hoy fueron reabiertas.

Durante la ceremonia oficial de reapertura de este tramo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó sobre esta gratuidad e invitó a las y los capitalinos a subirse a la Nueva Línea 1 que ya brinda servicio completo de Pantitlán a Observatorio.

“Ya por fin, sabiendo a qué hora terminamos este evento, podemos decirle a todos los capitalinos que a la 1:30 de la tarde serán bienvenidos a esta ruta y va a ser gratuito el día de hoy en el Metro”, comentó.

Por fin, luego de mil 224 días después, la Línea 1 del Metro volvió a dar servicio completo de Pantitlán a Observatorio.

Las obras de remodelación de la Línea 1 del Metro comenzaron el 11 de julio de 2022 y se tenía previsto concluirlas en agosto de 2023, pero estos trabajos se prolongaron por más de dos años.

Sin embargo, Brugada Molina dejó claro que esta renovación fue la más rápida del mundo.

