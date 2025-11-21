Más Información

“Golpe al huachicol, el más importante de este gobierno": García Harfuch; habrá más, asevera

Fátima Bosch menciona a Dios y al destino en su primer mensaje como la ganadora de Miss Universo 2025

La noche que Tabasco se convirtió en una sola voz; así celebraron a Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Trasladan a "El Licenciado", presunto operador del CJNG en el asesinato de Carlos Manzo, al penal federal del Altiplano

Juez de Perú ordena capturar y encarcelar a Betssy Chávez, ex primera ministra, asilada en la embajada de México

Retrocede economía 0.3% en el tercer trimestre del año, en línea con lo estimado

Sheinbaum y SEP apuestan por Saberes MX; “no hay antecedente en el mundo de una plataforma pública y gratuita”

Autorretrato de Frida Kahlo rompe récords en subasta, es vendida en más de 54 mdd

Sheinbaum celebra triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo; cuestiona el concurso de belleza

Miss Universo 2025, una reina ligada a la 4T; Fátima Bosch, sobrina de Mónica Fernández Balboa

Crece preocupación por fracking en zona minera

“Hay poquita gente porque también nos metieron miedo”, dicen asistentes a tercera marcha de la Generación Z

Varios palestinos resultaron heridos durante operaciones del en distintos puntos de , donde también detuvo a un periodista, sin que haya trascendido el motivo, según la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.

Un palestino resultó herido por fuerzas especiales israelíes durante una incursión en una vivienda de la aldea de Tell, al oeste de , tras disparar munición real y granadas aturdidoras, recoge el medio.

La Sociedad de la Media Luna Roja Palestina (PRCS) indicó que sus equipos no pudieron acceder al herido, por lo que la gravedad de sus heridas se desconoce todavía.

Además, Wafa recoge que el Ejército israelí abrió fuego contra feligreses palestinos al salir de una mezquita tras las oraciones del viernes en la aldea de Al Mughayir, al noreste de Ramala, hiriendo a un hombre en la mano y a otro en el pie. Ambos fueron trasladados a un hospital cercano.

Ejército israelí detiene al periodista palestino Hisham Abu Shaqra

Soldados israelíes detuvieron también, en el marco de sus operaciones militares, al periodista palestino Hisham Abu Shaqra, según medios locales, sin que se hiciese público el motivo de su arresto.

También se registraron ataques protagonizados por colonos israelíes, en su mayoría en Nablus, donde el Ejército israelí llevó a cabo diversas operaciones.

En el barrio de Al Dahia, al este de la ciudad, soldados irrumpieron en viviendas disparando munición real, gases lacrimógenos y granadas aturdidoras.

Cisjordania. Foto: AP
Cisjordania. Foto: AP

Además, en Iraq Burin, al sur de Nablus, soldados y colonos destruyeron varias hectáreas de tierras agrícolas, arrancando más de 200 árboles y dañando muros de contención y sistemas de agua.

En Jericó, decenas de colonos israelíes irrumpieron dos sitios arqueológicos, entre ellos el de Shahwan, ubicado a la entrada del campamento de refugiados de Ein al Sultan.

Baten récords de violencia en Cisjordania

Los ataques de colonos en Cisjordania son casi diarios, tras un octubre de cosecha de la aceituna en el que se han batido todos los récords de violencia con más de 260 ataques de colonos, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

De acuerdo con datos de la OCHA, entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de agosto de 2025 Cisjordania registró un elevado número de palestinos muertos y heridos en incidentes con fuerzas israelíes o colonos.

Yenín encabezó las cifras con 203 fallecidos y 470 heridos, seguida de Tulkarem, con 155 muertos y 350 lesionados, mientras que Nablus, pese a contabilizar menos fallecidos (87), concentró el mayor número de heridos, con 1.853.

