Golpe al CJNG: desmantelan oficina del cártel en España y detienen a 20 personas

Sheinbaum rechaza declaraciones de Trump; descarta intervención militar de EU

Cinco policías siguen hospitalizados tras hechos violentos en el Zócalo; SSC da seguimiento a lesionados de la marcha Generación Z

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

Copa FIFA 2026: "Cascaritas", cultura, comida, fiestas y más; Sheinbaum presenta actividades del Mundial Social

Subsidios mantienen sobre la vía al Tren Maya

Marcha de la Generación Z, en voz de tres jóvenes; “prianistas y whitexicans se apropiaron de la protesta”, dicen

Marina detiene a 54 personas en Colima; asegura armamento, vehículos, inmuebles y droga

Célula criminal quema vehículos tras ataque a fuerzas federales en Michoacán; abaten a 2 presuntos delincuentes

Episcopado denuncia alza de asesinatos, desapariciones y extorsión; “ante tanto dolor, no podemos callar”, dice

Choque entre dos Trolebús Elevado deja 20 lesionados en Santa Marta; autoridades investigan causa del impacto

Mueren cinco en presunto ataque incendiario en bar de Puebla

Jerusalén. Los grupos islamistas y Yihad Islámica Palestina celebraron en sendos comunicados el atentado en el cruce de Gush Etzion, en el sur de , en el que dos palestinos apuñalaron mortalmente a un hombre e hirieron a otros tres.

"El heroico ataque con y arma blanca perpetrado cerca del asentamiento de Gush Etzion, al sur de Belén, es una respuesta a los intentos de agresión de la ocupación (israelí) por liquidar la causa palestina", aseguró Hamas en un texto en su canal de Telegram.

El grupo islamista, que en el comunicado no reivindica el ataque como propio, aseguró que este se debe a la "creciente agresión cometida por soldados y colonos de la ocupación (Israel) en Cisjordania y ", a la luz de la ola de violencia en estos en los últimos meses.

La Yihad Islámica Palestina calificó también como "heroica" la operación: "Responden a los crímenes implacables de las bandas de colonos y el Ejército de ocupación contra nuestro pueblo, y reafirman la determinación de nuestro pueblo de enfrentar las políticas de opresión y brutalidad por todos los medios a su alcance".

Tampoco esta organización reivindicó directamente el atentado.

El ataque se produjo en la zona de Gush Etzion, un conjunto de al sur de Belén, en territorio ocupado de Cisjordania, en la que residen ilegalmente más de 26 mil colonos.

Dos palestinos de 18 años trataron de atropellar y posteriormente apuñalar a israelíes, acabando con la vida de un hombre de unos 30 años e hiriendo a otras tres personas, una de ellas de gravedad.

El abatió en el lugar a los autores del ataque.

El lunes por la noche, un grupo de colonos israelíes atacaron la aldea palestina de Jabaa, entre Belén y Gush Etzion, incendiando vehículos y amenazando a sus residentes.

La agresión se enmarca en la colona en Cisjordania del último mes y medio, en la que el número de ataques ha alcanzado cifras de récord desde que existen registros en agencias de la ONU como OCHA o UNRWA.

