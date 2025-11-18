Más Información
Cinco policías siguen hospitalizados tras hechos violentos en el Zócalo; SSC da seguimiento a lesionados de la marcha Generación Z
Copa FIFA 2026: "Cascaritas", cultura, comida, fiestas y más; Sheinbaum presenta actividades del Mundial Social
Marcha de la Generación Z, en voz de tres jóvenes; “prianistas y whitexicans se apropiaron de la protesta”, dicen
Célula criminal quema vehículos tras ataque a fuerzas federales en Michoacán; abaten a 2 presuntos delincuentes
Episcopado denuncia alza de asesinatos, desapariciones y extorsión; “ante tanto dolor, no podemos callar”, dice
Choque entre dos Trolebús Elevado deja 20 lesionados en Santa Marta; autoridades investigan causa del impacto
Jerusalén. Los grupos islamistas Hamas y Yihad Islámica Palestina celebraron en sendos comunicados el atentado en el cruce de Gush Etzion, en el sur de Cisjordania, en el que dos palestinos apuñalaron mortalmente a un hombre e hirieron a otros tres.
"El heroico ataque con vehículo y arma blanca perpetrado cerca del asentamiento de Gush Etzion, al sur de Belén, es una respuesta a los intentos de agresión de la ocupación (israelí) por liquidar la causa palestina", aseguró Hamas en un texto en su canal de Telegram.
El grupo islamista, que en el comunicado no reivindica el ataque como propio, aseguró que este se debe a la "creciente agresión cometida por soldados y colonos de la ocupación (Israel) en Cisjordania y Jerusalén", a la luz de la ola de violencia en estos territorios palestinos en los últimos meses.
Lee también Plan israelí de colonización en Cisjordania es "inaceptable", afirman 21 países; exigen la revocación inmediata
La Yihad Islámica Palestina calificó también como "heroica" la operación: "Responden a los crímenes implacables de las bandas de colonos y el Ejército de ocupación contra nuestro pueblo, y reafirman la determinación de nuestro pueblo de enfrentar las políticas de opresión y brutalidad por todos los medios a su alcance".
Tampoco esta organización reivindicó directamente el atentado.
El ataque se produjo en la zona de Gush Etzion, un conjunto de asentamientos israelíes al sur de Belén, en territorio ocupado de Cisjordania, en la que residen ilegalmente más de 26 mil colonos.
Lee también Israel cerrará indefinidamente cruce entre Jordania y Cisjordania
Dos palestinos de 18 años trataron de atropellar y posteriormente apuñalar a israelíes, acabando con la vida de un hombre de unos 30 años e hiriendo a otras tres personas, una de ellas de gravedad.
El Ejército israelí abatió en el lugar a los autores del ataque.
El lunes por la noche, un grupo de colonos israelíes atacaron la aldea palestina de Jabaa, entre Belén y Gush Etzion, incendiando vehículos y amenazando a sus residentes.
Lee también "No habrá Estado palestino", dice Netanyahu; el primer ministro israelí firma proyecto de colonización en Cisjordania
La agresión se enmarca en la oleada de violencia colona en Cisjordania del último mes y medio, en la que el número de ataques ha alcanzado cifras de récord desde que existen registros en agencias de la ONU como OCHA o UNRWA.
Cisjordania no será anexionada por Israel: Vance: considera "estúpida" la votación del Parlamento israelí
ss/mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]