El antropólogo estudioso de las ritualidades del crimen organizado, Claudio Lomnitz, es uno de los participantes del X Encuentro Libertad Por el Saber cuyo eje es el fenómeno migratorio y que arranca hoy en El Colegio Nacional.En la charla, el 5 de noviembre a las 17 horas, Claudio Lomnitz (1957), tocará problemas contemporáneos de la migración. Su ponencia tratará acerca del envío de remesas y la extorsión de migrantes por parte del crimen organizado.

Actualmente, con las fronteras de Estados Unidos cerradas por las políticas migratorias del presidente Donald Trump, Lomnitz observa un panorama complicado, en el que los migrantes detonarán ciertos tipos de violencias.

Si bien desde finales del siglo XX el acceso a Estados Unidos para un migrante ha sido difícil, actualmente es casi imposible, pero no significa que eso detenga los procesos migratorios desde Centroamérica hacia el norte del continente, explica el antropólogo en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Desde 1997 empezó el proceso de las políticas migratorias de EU, una política que trata de desalentar la migración por medio de ponérsela más difícil a los migrantes; empezaron a morirse, por ejemplo, muchos migrantes en el desierto de Sonora y fenómenos así que tenían que ver justamente con esa política, pero esa política nunca ha sido capaz del todo de detener la población, porque la gente se va muchas veces de sus países porque están colapsando, un caso que lo ejemplifica es Venezuela”, refiere.

A la pregunta de si se viene una oleada de violencia derivada de los migrantes que no pueden llegar a EU y se instalen en México, Lomnitz asegura que habrá nuevas oleadas, pero no todas serán del mismo tipo.

“Hay muchas economías que no han estado dando, observó que la gente se va incluso a lugares en donde uno pensaría que no van a poder, o sea, se emigra de Venezuela al Perú o a Ecuador, incluso a República Dominicana, también a México. No son países en donde sea tan fácil llegar y establecerse económicamente, porque son países que tienen existen problemas de pobreza significativos, economías que crecen muy despacio, donde no hay tanto empleo. Entonces sí creo que estas migraciones van a venir, digamos, de la mano de diferentes tipos de violencias”, puntualiza el antropólogo.

Una de esas violencias que anticipa el investigador es hacia los migrantes. “Xenofobia, digamos en primer lugar, luego sobreexplotación, explotación en tráfico sexual, explotación en trabajos realmente como fueran trabajo de servil o prácticamente esclavos. Entonces hay mucha forma de violencia contra los migrantes”, dice.

Pero, subraya Lomnitz, también vendrá violencia de los migrantes. “También hay formas de crimen organizado, porque también se van desarrollando en ese tipo de contexto; las Maras es un ejemplo conocido, en México se ha hablado de formas de extorsión, de préstamos al goteo, micropréstamos que colombianos supuestamente hacen para extorsionar”, explica el antropólogo.

Y añade: “son temas reales, no es un tema de prejuicio, es un tema de análisis, pero en ese sentido son de mucho cuidado estos temas", consideró.

Sobre la relación entre remesas y extorsión, Lomntiz adelanta que abordará también a los “polleros”, personas dedicadas a cobrar dinero para ayudar a pasar a los migrantes a EU, pero que muchas veces terminaban siendo víctimas de extorsión.

“En 2007, cuando la frontera comenzó a ser menos y menos porosa, cuando era más difícil entrar, los coyotes comenzaron a alzar sus precios, y comenzaron a ser controlados y formar parte del crimen organizado.

“Empezó a ser regulado por el crimen organizado, y no solo regulado, sino que le sacan una tajada a todo el proceso, entonces esa tajada muchas veces se cobra a los familiares que ya están en Estados Unidos”, dice.

Y cuestionó que el tema de las remesas sea visto en México como algo “casi patriótico” o un bien para el país, cuando la realidad es más compleja.

“Hay algunas indicaciones de que tenemos muchísimo dinero que está entrando a México y que proviene de migrantes que están siendo extorsionados para poder ser pasados de un lado al otro, entonces es dinero de la violencia en realidad, y no nada más apoyo de familiares para sus familias”, explica.

Junto a Lomnitz se presentarán las investigadoras Rihan Yen y Gabrielle Oliveira, quienes tocarán el tema de la frontera; así como el historiador José Moya, que abordará el tema de la migración desde una perspectiva universal.

El panel se realizará el 5 de noviembre a las 17 horas de manera virtual, y se podrá ver en el canal de Youtube de El Colegio Nacional.