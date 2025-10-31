El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, marcó hoy un hito en las relaciones bilaterales con México al reconocer públicamente el "dolor" y la "injusticia" cometidos contra los pueblos originarios mexicanos durante la Conquista.

Estas declaraciones, consideradas unos de los gestos más significativos del gobierno español sobre el tema en años, buscan abrir un nuevo capítulo de reconciliación histórica y cooperación.

Durante la inauguración de la exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena” en Madrid, el canciller Albares abordó la etapa de la Conquista, un periodo que ha generado tensiones diplomáticas entre ambos países, especialmente desde la solicitud de perdón del entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en 2019.

"La historia compartida entre México y España, como toda historia humana, tiene claroscuros", afirmó Albares. "Ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios. Hubo injusticia, justo es reconocerlo y lamentarlo. Esa es parte de nuestra historia compartida, no podemos negarla ni olvidarla".

Este reconocimiento público y oficial por parte de un alto funcionario del gobierno español ha sido interpretado como un paso crucial para desatascar el diálogo y sanar las heridas históricas.

Las palabras del ministro Albares tuvieron una respuesta inmediata y positiva por parte del gobierno mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum celebró las declaraciones, calificándolas como un "primer paso" en el reconocimiento de los agravios.

Desde Palacio Nacional, la mandataria mexicana resaltó la importancia del gesto. "Es la primera vez que una autoridad del gobierno español habla de lamentar la injusticia, es importante", declaró Sheinbaum, añadiendo que "reconocer la historia, reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar y recuperarlo como parte de la historia, engrandece a los gobiernos y a los pueblos".

