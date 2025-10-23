Más Información

En el costo del Museo Kalan hay 80 mdp en el aire

La mañanera de Sheinbaum, 23 de octubre, minuto a minuto

Estudio MMX, mano derecha de Álvarez-Buylla en obras de Kalan

Sube a 79 el número de fallecidos por lluvias e inundaciones en México; 19 siguen desaparecidos

98 millones de litros de huachicol, asegurados

Desacelera inflación anual a 3.63% en la primera mitad de octubre, luego de hilar cuatro quincenas al alza

No pagar extorsiones, una sentencia de muerte

Protestan en desfile cívico por asesinato de limonero

Avionetas, yates y tarjetas de futbol… Indep alista subasta

Muere niño al caerle estructura de metal en primaria de Coahuila; SEP colabora con autoridades para determinar causas

Onda tropical 39 ocasionará lluvias fuertes este jueves 23 de octubre; consulta aquí los estados afectados

Proponen castigar a legisladores que se duerman o realicen otras actividades en sesión; no se puede permitir la flojera o el desdén: priista

Jerusalén.- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró que la propuesta de ley aprobada ayer en votación preliminar por el Parlamento israelí (la Kneset) sobre anexionar el territorio palestino ocupado de es "una maniobra política estúpida" y afirmó tajante: "Cisjordania no va a ser anexionada por Israel".

"Es una maniobra política, es una maniobra política estúpida, y personalmente me siento insultado. Cisjordania no va a ser anexionada por Israel, la política de la Administración Trump es que Cisjordania no va a ser anexionada por Israel, esa va a seguir siendo nuestra política", dijo hoy Vance a los periodistas antes de subirse al avión en el aeropuerto Ben Gurión, a las afueras de Tel Aviv.

El vicepresidente, que aterrizó el martes en Israel para supervisar el plan del alto el fuego en Gaza, aseguró además que se siente ofendido por la decisión de la Kneset: "si quieren hacer votos simbólicos, pueden hacerlo, pero nosotros definitivamente no estamos felices con ello".

Soldados israelíes vigilan la entrada de un asentamiento israelí en una aldea al sur de Yatta, en la Cisjordania ocupada. Los asentamientos ilegales son asentamientos improvisados, ilegales según la ley israelí, a diferencia de los asentamientos formalmente reconocidos. Foto: AFP
El Parlamento israelí aprobó ayer en una lectura preliminar con 25 votos a favor y 24 en contra, una propuesta para anexionar la Cisjordania ocupada, en el primer paso que precede a otras tres votaciones que serán necesarias en la Knéset para convertir este proyecto en ley.

La propuesta, que ha sido rechazada por España, Qatar, Turquía y otros países, dice: "el Estado de Israel aplicará sus leyes y soberanía a las zonas de asentamiento en Judea y Samaria, para establecer el estatus de estas áreas como parte inseparable del Estado soberano de Israel".

Palestina no cuenta con continuidad territorial, y mientras en Gaza gobernaba la rama política de Hamas, en Cisjordania permanece la Autoridad Nacional Palestina (ANP), encabezada por Mahmud Abás.

Si bien en la mayor parte de esta zona (la denominada Área C que equivale al 60% del territorio) Israel posee tanto control militar como civil desde los Acuerdos de Oslo.

Además, existen cientos de puestos de control militares israelíes a lo largo de toda Cisjordania, y un sistema de permisos que no permite el libre movimiento de los palestinos entre ciudades, prohibiendo a muchos la entrada a Jerusalén (entre otras urbes).

