VIDEO: EU bombardea de nuevo al Estado Islámico en Siria; ataque es por la muerte de 3 estadounidenses en Palmira

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizaron este sábado una segunda ronda de bombardeos en Siria contra objetivos del Estado Islámico (ISIS) como represalia por la muerte de tres estadounidenses en diciembre, informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).
El Centcom añadió que los ataques "forman parte de la Operación Ataque Ojo de Halcón, lanzada y anunciada el 19 de diciembre de 2025 por orden del presidente Trump, en respuesta directa al mortífero ataque de ISIS contra fuerzas estadounidenses y sirias en Palmira, Siria, el 13 de diciembre".
Recordó que el ataque del Estado Islámico en Palmira "resultó en la trágica muerte de dos soldados estadounidenses y un intérprete civil estadounidense".
Lee también EU asegura haber matado o capturado al menos 25 agentes del Estado Islámico en Siria; elimina depósitos de armas
Añadió que las acciones militares recientes "se dirigieron contra ISIS en toda Siria como parte de nuestro compromiso continuo de erradicar el terrorismo islámico contra nuestros combatientes, prevenir futuros ataques y proteger a las fuerzas estadounidenses y aliadas en la región".
El Centcom afirmó que "si dañan a nuestros combatientes, los encontraremos y los mataremos en cualquier parte del mundo, sin importar cuánto intenten evadir la justicia".
