Más Información

Sheinbaum dice que entrega de 37 capos a EU fue una "decisión soberana"; descarta que esté relacionada con llamada de Trump

Sheinbaum dice que entrega de 37 capos a EU fue una "decisión soberana"; descarta que esté relacionada con llamada de Trump

Embajador Johnson destaca envío de 37 capos a EU; reconoce "colaboración histórica" de Sheinbaum y Trump

Embajador Johnson destaca envío de 37 capos a EU; reconoce "colaboración histórica" de Sheinbaum y Trump

Trump afirma que "Europa no va en buena dirección"; exige "negociaciones" para la compra de Groenlandia y descarta la vía militar

Trump afirma que "Europa no va en buena dirección"; exige "negociaciones" para la compra de Groenlandia y descarta la vía militar

Groenlandia publica guía para preparar a ciudadanos frente a crisis; ocurre en medio de amenazas de Trump para obtener el territorio

Groenlandia publica guía para preparar a ciudadanos frente a crisis; ocurre en medio de amenazas de Trump para obtener el territorio

Tamaulipas logra reducción histórica de delitos

Tamaulipas logra reducción histórica de delitos

Sheinbaum defiende nombramiento de Francisco Garduño en la SEP; "no es un perfil cualquiera", dice

Sheinbaum defiende nombramiento de Francisco Garduño en la SEP; "no es un perfil cualquiera", dice

Cumple México tercer envío de jefes del crimen a Estados Unidos

Cumple México tercer envío de jefes del crimen a Estados Unidos

Sheinbaum dice que no hay investigaciones contra embajadora de México en Reino Unido; "hizo un buen papel", asegura

Sheinbaum dice que no hay investigaciones contra embajadora de México en Reino Unido; "hizo un buen papel", asegura

Sélvame Mx exhibe en videos columnas desgastadas del Tren Maya; denuncian que daño ecológico persiste

Sélvame Mx exhibe en videos columnas desgastadas del Tren Maya; denuncian que daño ecológico persiste

“Credencial única garantiza acceso efectivo a la salud”

“Credencial única garantiza acceso efectivo a la salud”

"Canadá vive gracias a Estados Unidos": Trump; expresa su "desagrado" con el discurso de Mark Carney en Davos

"Canadá vive gracias a Estados Unidos": Trump; expresa su "desagrado" con el discurso de Mark Carney en Davos

Trump elogia en Davos al gobierno de Venezuela y promete elevados ingresos petroleros; "han sido muy buenos y muy listos"

Trump elogia en Davos al gobierno de Venezuela y promete elevados ingresos petroleros; "han sido muy buenos y muy listos"

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelensky, se reunirán el jueves durante el , en Suiza, para abordar las negociaciones sobre la .

Así lo confirmaron fuentes de la Casa Blanca, pese a que Trump afirmó este miércoles, durante su intervención en Davos, que el encuentro con Zelensky tendría lugar hoy.

Según el gobierno estadounidense, Trump encabezará el jueves el acto de firma para la constitución de la Junta de la Paz, un nuevo organismo internacional impulsado por el mandatario republicano con el objetivo de poner fin a conflictos armados, y posteriormente mantendrá la reunión con Zelensky.

Tras el encuentro, el presidente estadounidense concederá entrevistas a las cadenas CNBC y Fox News, antes de regresar a Washington.

Lee también

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. Foto: AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. Foto: AFP

Si Zelensky y Putin no llegan a aun acuerdo serían "estúpidos": Trump

Trump llegó este miércoles a Davos y, durante su intervención ante el Foro Económico, declaró que las conversaciones entre Moscú y Kiev para poner fin a la "se encuentran en un punto decisivo" y que si los líderes de ambos países no logran el acuerdo, serían "estúpidos".

"Creo que (Volodímir Zelensky y Vladímir Putin) han llegado a un punto en el que pueden unirse y llegar a un acuerdo y, si no lo hacen, son estúpidos", dijo Trump.

En su discurso, Trump también dijo que tenía previsto verse este miércoles con Zelensky, quien el martes afirmó que solo viajaría a Davos si las conversaciones servían para lograr resultados concretos sobre Ucrania.

Paralelamente, el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, tiene previsto reunirse el jueves en Moscú con Putin para reconducir las negociaciones de paz en Ucrania.

Witkoff, que se encuentra en Davos, viajará en compañía de Jared Kushner, yerno de Donald Trump, que ya le acompañó en su última reunión en el Kremlin.

Lee también

Europa y la OTAN deben lidiar con Ucrania, no EU, dice Trump

También durante su dirscurso en Davos, Trump dijo que la responsabilidad de lidiar con la situación en Ucrania les corresponde a Europa y la OTAN, no a Estados Unidos.

"¿Qué obtiene Estados Unidos de todo este trabajo, de todo este dinero, aparte de muerte, destrucción y enormes sumas de dinero destinadas a quienes no aprecian lo que hacemos? Hablo de la , hablo de Europa. Tienen que ocuparse de Ucrania. Nosotros no", dijo el presidente.

"Estados Unidos está muy lejos, nos separa un océano inmenso y hermoso. No tenemos nada que ver con eso", declaró Trump cuyo país es la principal potencia militar de la OTAN.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Credencial del Servicio Universal de Salud 2026 Requisitos, registro y dónde tramitarla. Foto: Especial / IMSS / ISSSTE

Credencial del Servicio Universal de Salud: ¿Qué es, qué cubre y cuándo empieza el registro? Requisitos

Sin CURP biométrica en 2026: estos son los trámites que ya NO podrás hacer. Foto: Especial

¿Aún no tienes CURP biométrica? Estos trámites se bloquearán en 2026

Visa americana H-2A. Foto: iStock

¿Quieres trabajar en Estados Unidos en 2026? Requisitos y pasos para obtener la visa del campo

Visa americana. Foto: iStock

A partir del 21 de enero: Quiénes deberán pagar hasta $15,000 dólares para obtener la visa americana de turista

Nueva York. iStock/AndreaAstes

Lo que no te dicen antes de viajar a Nueva York: Errores que arruinan tu experiencia