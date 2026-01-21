Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelensky, se reunirán el jueves durante el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, para abordar las negociaciones sobre la guerra en Ucrania.

Así lo confirmaron fuentes de la Casa Blanca, pese a que Trump afirmó este miércoles, durante su intervención en Davos, que el encuentro con Zelensky tendría lugar hoy.

Según el gobierno estadounidense, Trump encabezará el jueves el acto de firma para la constitución de la Junta de la Paz, un nuevo organismo internacional impulsado por el mandatario republicano con el objetivo de poner fin a conflictos armados, y posteriormente mantendrá la reunión con Zelensky.

Tras el encuentro, el presidente estadounidense concederá entrevistas a las cadenas CNBC y Fox News, antes de regresar a Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. Foto: AFP

Si Zelensky y Putin no llegan a aun acuerdo serían "estúpidos": Trump

Trump llegó este miércoles a Davos y, durante su intervención ante el Foro Económico, declaró que las conversaciones entre Moscú y Kiev para poner fin a la guerra en Ucrania "se encuentran en un punto decisivo" y que si los líderes de ambos países no logran el acuerdo, serían "estúpidos".

"Creo que (Volodímir Zelensky y Vladímir Putin) han llegado a un punto en el que pueden unirse y llegar a un acuerdo y, si no lo hacen, son estúpidos", dijo Trump.

En su discurso, Trump también dijo que tenía previsto verse este miércoles con Zelensky, quien el martes afirmó que solo viajaría a Davos si las conversaciones servían para lograr resultados concretos sobre Ucrania.

Paralelamente, el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, tiene previsto reunirse el jueves en Moscú con Putin para reconducir las negociaciones de paz en Ucrania.

Witkoff, que se encuentra en Davos, viajará en compañía de Jared Kushner, yerno de Donald Trump, que ya le acompañó en su última reunión en el Kremlin.

Europa y la OTAN deben lidiar con Ucrania, no EU, dice Trump

También durante su dirscurso en Davos, Trump dijo que la responsabilidad de lidiar con la situación en Ucrania les corresponde a Europa y la OTAN, no a Estados Unidos.

"¿Qué obtiene Estados Unidos de todo este trabajo, de todo este dinero, aparte de muerte, destrucción y enormes sumas de dinero destinadas a quienes no aprecian lo que hacemos? Hablo de la OTAN, hablo de Europa. Tienen que ocuparse de Ucrania. Nosotros no", dijo el presidente.

"Estados Unidos está muy lejos, nos separa un océano inmenso y hermoso. No tenemos nada que ver con eso", declaró Trump cuyo país es la principal potencia militar de la OTAN.

mcc