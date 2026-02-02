Más Información

Austin, Texas. El gobierno de ordenó el confinamiento de un centro de detención para familias migrantes en Texas, donde un brote de sarampión amenaza con abrumar a las autoridades sanitarias locales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó este fin de semana que dos en el centro, donde están arrestados al menos 400 menores de edad, según informaron medios locales.

El gobierno informó que ya tomó medidas para poner "en cuarentena" y evitar la propagación del virus, "deteniendo todo movimiento del centro y aislando a quienes podrían haber estado en contacto con los infectados", según declaraciones de DHS al portal The Hill.

Piden declarar emergencia de salud en Texas por brote de sarampión

El brote de sarampión, uno de los virus más contagiosos que existen, ha sonado las alertas de profesionales de salud en Texas. En una carta dirigida a las autoridades sanitarias estatales y locales, el jefe de podología de la Universidad de Texas en San Antonio, Lee Rogers, pidió que se declarara una emergencia de salud pública.

La situación en el centro "es más grave que un brote típico porque la reclusión en régimen de congregación crea un riesgo de exposición casi universal", señaló el doctor en la misiva, "esto tiene el potencial de sobrecargar rápidamente los recursos de salud locales".

Aun con atención médica moderna, explicó el doctor, el sarampión causa una morbilidad considerable: "uno de cada cinco personas que contraen el virus requiere hospitalización y entre y 3 de cada mil niños infectados mueren por complicaciones respiratorias o neurológicas".

Las autoridades en Texas, incluyendo el gobernador Greg Abbott, aún no se han pronunciado sobre este brote infeccioso.

Especialistas alertan sobre la posibilidad de colapso de los servicios médicos locales. Foto: iStock
Especialistas alertan sobre la posibilidad de colapso de los servicios médicos locales. Foto: iStock

El de Dilley es uno de solo dos centros en todo el país donde el Gobierno federal detiene a familias enteras de migrantes, una práctica que fue pausada por varios años durante el mandato del expresidente Joe Biden (2021-2025) y que ha sido reanudada por Trump en su campaña por acelerar los arrestos y las deportaciones de migrantes.

Actualmente, en el centro permanecen privados de su libertad unas mil 400 migrantes, entre ellos alrededor de 400 menores de edad, de acuerdo con información entregada esta semana por legisladores demócratas.

Aumenta detención de familias migrantes en EU

La noticia el brote de sarampión en Dilley llega un día después de que al menos un centenar de personas protestaran frente al centro para exigir el fin de la detención de familias migrantes, tras la liberación de Liam Ramos, un niño de cinco años detenido junto a su padre en Minneapolis (Minesota) y trasladado posteriormente al estado sureño.

La detención de menores migrantes en Estados Unidos aumentó de forma pronunciada durante el primer año del gobierno de Donald Trump. Según el Deportation Data Project, entre enero y octubre de este año se registró un promedio mensual de 170 niños arrestados, frente a 25 durante los últimos 16 meses del gobierno de Biden.

Y es que, en total, el arresto de migrantes en Estados Unidos ha alcanzado un nivel récord: en enero, el país mantuvo detenidos a más de 73 mil migrantes, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2001, según datos filtrados a la cadena CBS News.

El año pasado fue el más mortífero en al menos dos décadas para personas bajo custodia del ICE, con más de 30 fallecidos y en lo que va de 2026, ya se han reportado al menos tres muertes dentro de los centros de detención para migrantes.

