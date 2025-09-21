Más Información

Reino Unido, Canadá y Australia reconocen a Palestina como estado antes de Asamblea de la ONU

Donovan Carrillo logra su boleto a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026

“El Parque del IMSS era una montaña de cuerpos”, relata Raúl Flores, extrabajador de panteón en 1985

Pemex afirma que pagos de Cuba a Gasolinas Bienestar son asunto privado

Conductora Débora Estrella muere en desplome de avioneta en García, Nuevo León

Aunque haya quienes apuesten a que fracase la 4T, su Presidenta no se rinde, afirma Claudia Sheinbaum

Hugo Aguilar integra a Vidulfo Rosales, exabogado del caso Ayotzinapa, a la Corte con un sueldo de 118 mil pesos

Gobierno está en proceso de adquirir 4 marcas: IMPI

Reportan al menos 250 asesinatos en México durante la semana de fiestas patrias

A cuatro meses de accidente, Buque Escuela “Cuauhtémoc” regresa a Nueva York tras pasar pruebas navales

El derecho de autor en la era de la IA

Entrevista a Pahúa: un viaje del mariachi a los beats ancestrales

El zar fronterizo de Estados Unidos, había sido investigado por presuntamente aceptar dinero en efectivo en una bolsa de comida, sin embargo, el caso cerró por funcionarios de la administración de .

De acuerdo con el New York Times, funcionarios del Departamento de Justicia decidieron que las pruebas contra Homan eran insuficientes para acreditar el , soborno o conspiración.

, director del FBI, y Todd Blanche, fiscal general adjunto, declararon que la investigación tuvo una revisión exhaustiva por parte de agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia, sin embargo, no encontraron pruebas creíbles de ningún delito penal.

Una de las razones para desestimar la investigación fue por dudas sobre si los fiscales podían probar ante un jurado que Homan había acordado realizar actos específicos a cambio del dinero, y porqupe no había ocupado un cargo oficial en el gobierno.

La revelación sobre la investigación reportada por el medio y la decisión de concluirla llega en medio disputas sobre el grado de control que tiene Trump sobre la gestión de casos penales del .

Tom Homan fue grabado aceptando 50 mil dólares en efectivo durante investigación encubierta del FBI

Tom Homan fue grabado en septiembre de 2024 aceptando una bolsa con 50 mil dólares en efectivo en una investigación encubierta del . El pago presuntamente se realizó dentro de una bolsa de la cadena de comida Cava.

De acuerdo con el New York Times, la acusación fue realizada por una grabación en audio después de que agentes encubiertos como empresarios que buscaban conseguir futuros contratos gubernamentales relacionados con la .

Presuntamente, Homan tomó el dinero y aceptó ayudar a los empresarios, por lo que fue ser y otros delitos. Sin embargo, después de que Trump asumió el cargo, los funcionarios del Departamento de Justicia cerraron el caso.

La controversia planteó preguntas sobre si la administración de Trump trata de proteger a sus funcionarios de consecuencias legales y si las acciones de Homan fueron consideradas por la cuando fue designado para su cargo en el gobierno.

