El zar fronterizo de Estados Unidos, Tom Homan, aseguró este miércoles que Trump cumplirá su promesa de “borrar a los cárteles de la faz de la Tierra”, luego de la entrega el martes, por parte de México, de 26 delincuentes, incluyendo narcotraficantes.

En entrevista con la cadena Fox News, la periodista Martha MacCallum preguntó a Homan sobre la entrega de los 26 criminales por México y las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, sobre la posibilidad de que fuerzas militares de EU emprendan acciones contra los cárteles del narcotráfico, lo que rechaza el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum

