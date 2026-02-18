Más Información

Pensiones doradas: LyFC, Pemex, CFE; las empresas con subsidios exorbitantes para sus jubilados

Del curul a la casa... pero de los famosos; la licencia de Sergio Mayer en San Lázaro y otros escándalos del diputado morenista

Fallece el pintor Roger von Gunten, miembro de la generación de la Ruptura

Nicolás Maduro y su esposa reciben visita consular en prisión de Nueva York; para facilitarles "cualquier servicio que necesitaran"

Detectan que Marx Arriaga también tenía aviadores en su oficina de la SEP

INE reporta un caso de sarampión; aplican home office y campaña de vacunación interna

Ciudadanos no abandonan fila de vacunación en Alameda Central; testimonios del simulacro sísmico 2026 en CDMX

Monreal habla sobre licencia de Sergio Mayer para asistir a reality show; “no deja de tener el cargo”, dice Kenia López

Anticorrupción pide denuncias formales tras señalamientos de Julio Scherer Ibarra; “la narrativa no es suficiente”, advierte

A 2 años de la tragedia, responsabilizan a Protección Civil por colapso de escenario en mitin de MC en Nuevo León; exigen disculpa pública

¡No te espantes! Simulacro regional este 18 de febrero en CDMX y Edomex; sigue aquí el minuto a minuto

San José, 18 feb.- El presidente de , Rodrigo Chaves, y la presidenta electa, Laura Fernández, confirmaron este miércoles su participación en una cumbre regional convocada para el 7 de marzo por el mandatario estadounidense, Donald Trump, con el fin de abordar temas de seguridad.

"El presidente invitó a un grupo pequeño de colegas latinoamericanos a reunirnos con él en Florida, en uno de sus hoteles, para discutir uno de sus programas que se llama Escudo de las Américas, un programa para proteger a América Latina de las amenazas como el narcotráfico y el sicariato", declaró Chaves este miércoles en su conferencia de prensa semanal.

El gobernante costarricense confirmó que lo acompañará la presidenta electa, Laura Fernández, ganadora de las elecciones del pasado 1 de febrero y quien asumirá el poder el próximo 8 de mayo.

Chaves, cuyo Gobierno ha sido cercano al de Trump, explicó que en la reunión estarán "mandatarios de 12 o 13 países de una mentalidad similar" y que son "los aliados verdaderos de los ".

El presidente costarricense afirmó que estos presidentes comparten valores de su Gobierno y del próximo de Fernández como "liberal en lo económico, conservador en lo social, mano dura con el crimen y protección y servicio a los ciudadanos para que la democracia se haga cada vez mas fuerte y sólida".

En la convocatoria a la reunión figuran mandatarios como el argentino Javier Milei; el boliviano Rodrigo Paz; el ecuatoriano Daniel Noboa; el salvadoreño Nayib Bukele; el hondureño Nasry Asfura; el paraguayo Santiago Peña y el panameño José Raúl Mulino.

Trump ha invitado a la cumbre a los líderes latinoamericanos con los que ha mostrado mayor afinidad política y diplomática desde su regreso a la Casa Blanca, y convocó el encuentro mes y medio después de ordenar la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, una operación que ha utilizado para enfatizar lo que denomina su reinterpretación de la 'doctrina Donroe' en la región.

Esta reformulación de la 'doctrina Monroe', concebida por Washington a principios del siglo XIX para establecer su preponderancia diplomática sobre las Américas, se ha convertido en una de las piezas clave de la nueva estrategia de seguridad nacional de la Casa Blanca.

Esta estrategia pasa, entre otras cosas, por eliminar a las organizaciones narcotraficantes con presencia en Latinoamérica y por contrarrestar la creciente influencia de China en toda la región.

