Un taller mecánico de la colonia Independencia, en el municipio de Jiutepec, fue objeto de un ataque con drones cargado con explosivos, con saldo de tres personas lesionadas, de acuerdo con reportes preliminares. Este es el primer ataque con drones que se registra en Morelos.

En videos que circulan en redes sociales se ve el momento en que un dron cae encima del taller mecánico, justo cuando maniobra un motociclista y dos personas caminan por la entrada del negocio. En el mismo sitio se ve un vehículo en maniobra para retirarse del sitio.

El ataque, de acuerdo con vecinos de la zona, ocurrió la noche del sábado y su registro coincide con una serie de quemas de negocios de abarrotes y atacado vehículos en marcha.

De manera coyuntural, un grupo armado liderado por el “comandante” Escorpión del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), divulgó un video en redes sociales para convocar a todos los sectores económicos de los municipios de Jiutepec y Emiliano Zapata a suspender el pago por “derecho de piso”, exigido Pure los grupos delictivos de esa zona.

Ese grupo delictivo está en el foco de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana porque también se han pronunciado y se ha atribuido hechos delictivos en los municipios de Huitzilac y Temixco, zona metropolitana de Morelos.

