Leonardo Bono, hijo del actor César Bono y de la actriz Patricia Castro, denunció públicamente haber sido víctima de discriminación durante un proceso de selección laboral, luego de que, asegura, su orientación sexual se convirtiera en un factor que generó inquietud entre los responsables de un proyecto para el que estaba siendo considerado.

A través de su cuenta de Instagram, el actor de 31 años compartió su experiencia al iniciar junio, mes en el que se conmemora el Orgullo LGBT+, y explicó que decidió hablar del tema como una forma de reafirmar su identidad.

“Me rechazaron de un trabajo por ser abiertamente homosexual”, escribió inicialmente. Más adelante aclaró que ni siquiera recibió una negativa formal, sino que dejó de recibir comunicación después de percibir que existía preocupación sobre cómo su vida personal podría influir en la producción.

“Bueno… ni siquiera me rechazaron. Me ghostearon después de hacerme entender que el problema era quien soy y cómo eso podía afectar su proyecto”, expresó.

Leonardo señaló que no buscaba exhibir ni atacar a ninguna persona o empresa involucrada, sino compartir una situación que lo llevó a reflexionar sobre los límites entre la imagen pública y la identidad personal.

Instagram leonpato

Según relató, el proceso de audiciones había sido positivo y estaba entusiasmado con la posibilidad de integrarse al proyecto. Sin embargo, la situación cambió cuando le hicieron comentarios relacionados con el contenido que comparte en sus redes sociales.

“Me dijeron que habían visto mi Instagram y que había ciertas cosas que quizá tendría que dejar de compartir”, recordó.

El actor explicó que inicialmente entendió parte de las observaciones, ya que algunas de sus publicaciones podrían no encajar con determinados perfiles o producciones. Incluso, aseguró que estuvo dispuesto a dialogar para encontrar puntos de acuerdo.

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“Sí, tengo fotos en calzones. Y entiendo perfecto que quizá eso no vaya con cierto tipo de proyectos”, comentó.

No obstante, afirmó que después comprendió que la inquietud iba más allá de algunas imágenes y estaba relacionada con aspectos de su identidad.

“Porque una cosa es cuidar una imagen pública y otra muy distinta es sentir que tu identidad es el problema”, señaló. Instagram leonpato

“Porque una cosa es cuidar una imagen pública y otra muy distinta es sentir que tu identidad es el problema”, señaló.

Leonardo relató que durante las conversaciones se mencionó que ciertas facetas de su vida podrían resultar incómodas para parte del público, lo que lo llevó a concluir que la situación no estaba relacionada con su desempeño profesional.

“Empezaron a hablar de cómo ciertas partes de mi vida podían generar incomodidad para cierto público. Y ahí entendí que el problema no era una foto. Era yo”, escribió.

El actor reconoció que la experiencia le resultó especialmente impactante porque nunca antes había sentido que su orientación sexual pudiera afectar sus oportunidades laborales.

Leonardo con su padre, el actor César Bono. Instagram leonpato

“Tengo 31 años y nunca me habían hecho sentir que ser yo podía costarme oportunidades laborales”, afirmó.

Asimismo, señaló que esta vivencia le permitió tomar conciencia de las dificultades que enfrentan muchas personas que sienten la necesidad de ocultar aspectos de su identidad para ser aceptadas social o profesionalmente.

En la parte final de su mensaje, Leonardo Bono aseguró que la situación, aunque dolorosa, reforzó su decisión de mantenerse fiel a sí mismo y valorar los espacios donde pueda desarrollarse sin tener que esconder quién es.

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“Nunca había sentido que tenía que esconderme. Y no quiero empezar a hacerlo ahora”, expresó.

Finalmente, concluyó con una reflexión sobre la importancia de vivir con autenticidad:

“Quiero abrazar todavía más quien soy y dejar de dar por hecha la libertad con la que he vivido”.

Leonardo ha participado en proyectos como "Avenida Q", "Toc Toc" y "Hoy No Me Puedo Levantar".

rad