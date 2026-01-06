Más Información

En el marco del , el actor César Bono invitó a la prensa a la tradicional partida de rosca en el , localizado en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX), donde antes de responder preguntas reveló que días antes del 24 de diciembre sufrió un accidente doméstico que le causó la fractura de dos costillas del lado izquierdo.

Esta lesión, explicó, la sobrelleva con el uso de una faja y el apoyo de su paramédico, quien lo acompañó tanto al encuentro con los medios como a la función teatral de “Defendiendo a un Cavernícola”.

En entrevista con la prensa, el intérprete de Frankie Rivers en la serie de televisión Vecinos relató el accidente con el humor que lo caracteriza. “El baño está hecho de granito y ching* a su madre (se cae) su compañero (yo). Se lo dije solito: ‘Ah, qué putaz* me di’”, comentó entre risas, haciendo referencia al famoso meme que él mismo protagonizó años atrás.

Fiel a su estilo, Bono no perdió la oportunidad de bromear acerca de su estado de salud y aseguró que, a pesar del dolor, continuó trabajando sin tener que ir al hospital. “Vine a trabajar. Que chingu* a su madre el ISSSTE, el IMSS, el Inglés, el Ángeles”, dijo, dejando claro que enfrenta su recuperación con ironía y buen ánimo.

El actor recordó que a lo largo de su vida ha enfrentado diferentes problemas de salud, entre ellos ocho infartos cerebrales, los cuales le provocaron pérdida de movilidad, además de haber padecido COVID-19 y otros malestares que lo han alejado temporalmente de proyectos de televisión y teatro.

Actualmente, durante las funciones de la obra “Defendiendo al Cavernícola”, César Bono señaló que las lesiones le generan molestias específicas en escena. “Las costillas están del lado izquierdo y cuando levanto el brazo para señalar la pintura rupestre me duelen la sexta y la octava”, explicó.

A pesar de todo, el actor de 75 años de edad se mostró animado y de buen humor. Aunque ninguno de sus hijos pudo auxiliarlo durante el accidente, expresó orgullo por ellos, en especial por su hijo César Patricio Queijero Bono. “Tengo cuatro hijos y cuatro nietos. Todos tienen ocupaciones. Mi hijo que es periodista de deportes está ni más ni menos que con el Toluca, cabr*nes”, comentó.

Bono ofreció así su primera función del año de la obra “Defendiendo al Cavernícola”, monólogo en el que analiza las actitudes masculinas y femeninas. En la función logró hacer reír al público y se llevó una ovación al final de la noche.

