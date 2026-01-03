Más Información

La UNAM y su compromiso social

La UNAM y su compromiso social

Los lamentos de Shelley sobre la muerte de Keats, reinterpretados por Víctor Manuel Mendiola

Los lamentos de Shelley sobre la muerte de Keats, reinterpretados por Víctor Manuel Mendiola

"Mi reto fue humanizar al Principito, yo quería darle alma": Antonio Lorente

"Mi reto fue humanizar al Principito, yo quería darle alma": Antonio Lorente

Tras revisión, sin afectaciones al patrimonio cultural por sismo, reporta Secretaría de Cultura

Tras revisión, sin afectaciones al patrimonio cultural por sismo, reporta Secretaría de Cultura

Enric Mestre, figura clave de la cerámica contemporánea, fallece a los 89 años

Enric Mestre, figura clave de la cerámica contemporánea, fallece a los 89 años

“Malacría” retrata a la mujer y las violencias heredadas

“Malacría” retrata a la mujer y las violencias heredadas

En una ciudad que nunca duerme, como , las noches volverán a iluminarse con , una de las apuestas teatrales que regresarán este verano.

El musical, producido por Juan Torres, acumula mil 200 representaciones y fans que la han visto decenas de veces.

“Con La jaula de las locas conocimos lo que realmente significa la palabra fan; hubo gente que en seis años la vio más de 300 veces, y eso es muchísimo”, expresa el productor en entrevista.

Comparte que desde que terminó la temporada, antes de la pandemia, la gente le preguntaba cuándo repondría la obra, en ese entonces protagonizada por Mario Iván Martínez y luego por Tomás Goros.

Lee también

“Es la obra de mayor duración en cartelera de una de un musical de gran formato, entonces la gente la va a volver a ver, es para toda la familia, es un musical increíble que no sólo habla de amor entre estos dos grandes personajes protagónicos, Georges y Albin, sino del amor de la familia, el amor por el otro”.

Además, para celebrar 10 años de producciones en el Teatro Hidalgo, Juan Torres retomará su faceta como actor con la obra Sor-presas, protagonizada por hombres.

La obra fue estelarizada en la década de los 90 por Marga López y en los 2000 por Olivia Bucio.

“Ya tiene un rato que no me subo al escenario y decidí que tenía muchísimas ganas de regresar”, confiesa emocionado el productor, quien celebra 28 años de carrera teatral.

Lee también

Esta puesta en escena narra la historia de unas monjas de la orden San Tito que organizan un espectáculo musical para recaudar fondos y poder enterrar a sus hermanas fallecidas tras un envenenamiento.

La obra contará con los actores Óscar Acosta, Ricardo Díaz, Eduardo Ibarra y Enrique Mado y se estrenará el viernes 30 de enero.

Otras puestas en escena que destacarán en el mismo teatro son Ringolingus, una propuesta de teatro negro familiar que comenzará funciones el domingo 11 de enero durante ocho semanas.

También Sí soy yo, no eres tú, una obra que, de acuerdo con el productor, tiene un mensaje muy especial para el público.

Entre otros estrenos previstos para este año en la cartelera mexicana están Amigos, basada en la película Amigos intocables, aún sin fecha definida, y Amo, la historia de un amor, una obra original mexicana del género de los musicales de rocola que traerá Mejor Teatro.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Mamá de Jennifer Lopez sorprende al mundo a sus 80 años protagoniza sensual baile en pleno concierto. VIDEO. Foto: Tomada de Instagram @people

Mamá de Jennifer Lopez sorprende al mundo: a sus 80 años protagoniza sensual baile en pleno concierto. VIDEO

Afirman que rivalidad de William y Harry 'podría estallar como una bomba este año' si Carlos fallece: "Lo despojaría de sus títulos reales”. Foto: (Photo by Eddie Mulholland / POOL / AFP) / (Photo by Aaron Chown / POOL / AFP) / (Eduardo Lima/The Canadian Press via AP)

Afirman que rivalidad de William y Harry 'podría estallar como una bomba este año' si Carlos fallece: "Lo despojaría de sus títulos reales”

Ángela Aguilar lanza fuerte mensaje para despedir el año; "El orgullo no te alcanza para pedir perdón", redes reaccionan. Foto: Ángela Aguilar /IG /AFP

Ángela Aguilar lanza polémico mensaje para iniciar el 2026: "El orgullo no te alcanza para pedir perdón", dicen en redes

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver hablan del complicado año marcado por su hospitalización: "Fue muy peculiar". Foto: Captura de video / Yolanda Andrade

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver hablan del complicado año marcado por su hospitalización: "Fue muy peculiar"

Demi Lovato. Foto: AFP

Demi Lovato se luce con catsuit transparente de impacto y se lleva todas las miradas

[Publicidad]