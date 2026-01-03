En una ciudad que nunca duerme, como México, las noches volverán a iluminarse con La jaula de las locas, una de las apuestas teatrales que regresarán este verano.

El musical, producido por Juan Torres, acumula mil 200 representaciones y fans que la han visto decenas de veces.

“Con La jaula de las locas conocimos lo que realmente significa la palabra fan; hubo gente que en seis años la vio más de 300 veces, y eso es muchísimo”, expresa el productor en entrevista.

Comparte que desde que terminó la temporada, antes de la pandemia, la gente le preguntaba cuándo repondría la obra, en ese entonces protagonizada por Mario Iván Martínez y luego por Tomás Goros.

“Es la obra de mayor duración en cartelera de una de un musical de gran formato, entonces la gente la va a volver a ver, es para toda la familia, es un musical increíble que no sólo habla de amor entre estos dos grandes personajes protagónicos, Georges y Albin, sino del amor de la familia, el amor por el otro”.

Además, para celebrar 10 años de producciones en el Teatro Hidalgo, Juan Torres retomará su faceta como actor con la obra Sor-presas, protagonizada por hombres.

La obra fue estelarizada en la década de los 90 por Marga López y en los 2000 por Olivia Bucio.

“Ya tiene un rato que no me subo al escenario y decidí que tenía muchísimas ganas de regresar”, confiesa emocionado el productor, quien celebra 28 años de carrera teatral.

Esta puesta en escena narra la historia de unas monjas de la orden San Tito que organizan un espectáculo musical para recaudar fondos y poder enterrar a sus hermanas fallecidas tras un envenenamiento.

La obra contará con los actores Óscar Acosta, Ricardo Díaz, Eduardo Ibarra y Enrique Mado y se estrenará el viernes 30 de enero.

Otras puestas en escena que destacarán en el mismo teatro son Ringolingus, una propuesta de teatro negro familiar que comenzará funciones el domingo 11 de enero durante ocho semanas.

También Sí soy yo, no eres tú, una obra que, de acuerdo con el productor, tiene un mensaje muy especial para el público.

Entre otros estrenos previstos para este año en la cartelera mexicana están Amigos, basada en la película Amigos intocables, aún sin fecha definida, y Amo, la historia de un amor, una obra original mexicana del género de los musicales de rocola que traerá Mejor Teatro.