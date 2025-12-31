¿Cómo se puede volar como un águila por 40 de los lugares más icónicos de Jalisco? Aunque suene como un plan irreal, es posible en Wérika, el primer teatro volador inmersivo de Jalisco, México y Latinoamérica.

¿Dónde está el teatro volador inmersivo de Jalisco?

El teatro volador inmersivo Wérika es la principal atracción del Museo Jalisco Paseo Interactivo (conocido como JAPI), un recinto inaugurado a mediados de 2024 en lo que fuera el Museo Trompo Mágico.

Foto: Sectur Jalisco

A través de experiencias inmersivas con tecnología de punta y actividades interactivas, los contenidos buscan promover la cultura y atractivos del estado.

Se encuentra en la Zona Metropolitana de Guadalajara, específicamente en Avenida Central Guillermo González Camarena 750, colonia Residencial Poniente, Zapopan.

Está a unos 30 o 40 minutos en auto del centro de la ‘Perla Tapatía’.

¿Cómo es el teatro volador inmersivo de Jalisco?

El teatro volador inmersivo Wérika (del wixárika ‘águila’) tiene su propio edificio en el Museo JAPI. Se divide en 4 experiencias:

En el lobby hay una especie de espectáculo con una pieza de arte digital esférica cubierta de espejos (inspirada en la ‘Perla Tapatía’) de 2.5 metros de diámetro y un pasillo circular con ventanas, pantallas y fragmentos del piso inmersivos, audio envolvente e iluminación LED programada. En ambos casos se muestran paisajes, texturas y colores relacionados con Jalisco.

Foto: Zingulart

Previo al vuelo, se ingresa a una sala en la que una pantalla suspendida muestra indicaciones generales y un video relacionado con los sentidos que se ‘despertarán’ durante el vuelo.

Después, es momento de subir a una de las 4 góndolas con capacidad para 10 personas cada una para vivir la experiencia del primer teatro volador inmersivo en Latinoamérica.

Frente a una pantalla curva de 20 metros de altura, calidad de imágenes 8K y con un sonido de alta calidad, sobrevolarás (como un águila) 40 de los sitios más representativos de Jalisco.

Foto: Zingulart

Algunos de ellos son: los campos de agave de Tequila, los estadios Akron y Jalisco, los Arcos de Mismaloya en Puerto Vallarta, la Copa del Sol en Careyes, el pueblo mágico de San Sebastián del Oeste, el tren y los campos de berries en Amatitán, el Nevado de Colima, la cascada Salto del Nogal en Tapalpa, la zona arqueológica de Guachimontones, el Museo Cabañas y muchos más.

Para una mayor inmersión, cada góndola se sincroniza con los movimientos de la pantalla y están equipadas con efectos de agua, viento, iluminación e incluso aromas.

Hay algunas restricciones para subir al teatro volador: la estatura mínima es de 107 centímetros y el peso máximo es de 150 kilogramos.

¿Cuánto cuesta subir al teatro volador inmersivo de Jalisco?

El costo de acceso a Wérika, el teatro volador inmersivo de Jalisco, es de $300 pesos por persona. Incluye entrada al Museo JAPI.

Foto: Zingulart

Más información en el sitio web: japipaseointeractivo.mx

