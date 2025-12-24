Si vas de vacaciones a Puerto Vallarta, incluye en tu agenda viajera ‘ALMA, Ritmos de la Noche’, un show inmersivo en una playa alejada de todo, a la que solo puedes llegar por mar, con cena gourmet incluida.

¿Cómo es el show inmersivo nocturno de Puerto Vallarta?

En el proceso creativo de ‘ALMA, Ritmos de la Noche’ se involucraron Debra Brown, coreógrafa, y René Dupéré, compositor; ambos fueron ganadores de un premio Emmy y también participaron en 13 producciones del Cirque du Soleil; así como Gilles Ste-Croix, cofundador del Cirque du Soleil, y Eugenio Caballero, ganador del premio Oscar a mejor dirección de arte por 'El Laberinto del Fauno'.

Foto: Vallarta Adventures

El actual ‘ALMA, Ritmos de la Noche’ está a cargo del director Mukthar Mukthar, quien diseñó una historia cuyo protagonista es el guardián de un templo prehispánico secreto, donde se resguarda el peyote sagrado.

Lee también: En invierno, 5 increíbles avistamientos de animales en México

Gracias a esta planta, el vigilante tiene varios ‘renaceres espirituales’ y conexiones profundas con las energías ancestrales, la naturaleza y los animales.

La escenografía, a cargo de Eugenio Caballero, tiene una pirámide prehispánica iluminada con videomapping, ubicada en un anfiteatro de estilo surrealista rodeado de vegetación selvática.

El show inmersivo nocturno ‘ALMA, Ritmos de la Noche’ de Puerto Vallarta ofrece actividades previas al espectáculo.

Foto: Vallarta Adventures

La experiencia comienza a bordo de un paseo en barco al atardecer desde Puerto Vallarta.

En la embarcación hay un ambiente festivo, barra libre y la posibilidad de ver ballenas jorobadas (únicamente de diciembre a marzo).

Después de un rato, los visitantes desembarcan en la playa Las Caletas (entre Yelapa y Quimixto), un pequeño paraíso costero accesible únicamente por mar.

Unos pasos más allá de la playa, entre la vegetación tropical iluminada con velas y antorchas, se escucha música en vivo. Las mesas ya están puestas para una cena buffet gourmet o un exclusivo menú de 3 tiempos creado por el chef Paco Ruano (del restaurante Alcalde), según elijas.

Foto: Vallarta Adventures

Al terminar de cenar, hay que pasar al teatro abierto en medio de la selva. Más de 30 artistas, acróbatas, bailarines y músicos están por presentarte el show inmersivo ‘ALMA, Ritmos de la Noche’.

En el escenario hay una pirámide prehispánica iluminada con mapping. Los artistas sorprenden con su agilidad y sincronización para saltar, hacer malabares y números con fuego.

Foto: Vallarta Adventures

Al términar el show, hay que subir de nuevo a la embarcación, para salir de vuelta a Puerto Vallarta.

¿Cuándo es el show inmersivo nocturno de Puerto Vallarta?

El show inmersivo nocturno de Puerto Vallarta ‘ALMA, Ritmos de la Noche’ tiene funciones casi todos los días (excepto domingo) a partir de las 5:30 p.m.

Foto: Vallarta Adventures

Considera que la experiencia completa tiene una duración de 5 horas.

Lee también: Qué hacer y ver en Sensorama en CDMX

¿Cuánto cuesta el show inmersivo nocturno de Puerto Vallarta?

Hay 3 tipos de entradas para ‘ALMA, Ritmos de la Noche’:

Clásico: desde $1,538 pesos por persona. Incluye paseo en barco, cena buffet, vinos y bebidas premium, entrada al show.

VIP: desde $2,248 pesos por persona. Incluye lo anterior y asientos preferenciales en el teatro.

Premier: desde $3,045 pesos por persona. Incluye champaña ilimitada, cena de 3 tiempos por el chef Paco Ruano y asientos premier en el teatro.

Para más información, visita la página oficial de Vallarta Adventures.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters