Kate del Castillo se suma a la lista de los que se asustaron con el temblor de 6,5 grados ocurrido esta mañana en la Ciudad de México, la actriz, que vive en Estados Unidos, se encuentra en la capital y narra que estaba dormida cuando la alarma la despertó y le provocó un gran susto.

Confesó que siempre que viaja a la Ciudad de México se queda en planta baja, y que por fortuna tenía cerca unos pants y un saco que se puso para poder salir, eso sí, lo hizo sin zapatos.

"La verdad sí estuvo muy fuerte, salí a la calle, menos mal que encontré unos pants, me puse un saco encima, si no, hubiera salido encuerada, eso sí, salí descalza y con los pelos así como me ven ahorita, de verdad que ¡qué pinche susto!", reflexionó.

La protagonista de "La reina del sur" disfrutó de un pan después del susto; en la capital, además de sonar la alerta sísmoca, sonó una alarma a través de los celulares, un nuevo sistema de alerta puesto en marcha recientemente por el gobierno mexicano.

El sismo tuvo su epicentro a 15 kilómetros de San Marcos, cerca de la turística Acapulco, en el estado de Guerrero; México se ubica entre cinco placas tectónicas, cuyos movimientos convierten al país en uno de los que registra mayor actividad sísmica en el mundo, particularmente en la costa del Pacífico desde la frontera con Guatemala hasta el estado de Jalisco (oeste).

