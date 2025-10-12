Más Información

¿Y un día "sin raza"?

"Manipular por motivos racistas es un mecanismo de proyectos políticos": Francisco Bethencourt

El indigenismo. Desmitificando ando

László Krasznahorkai: lirismo de ruina

“Vivimos en una sociedad que está en catástrofe permanente”: László Krasznahorkai

Las muertas que no resucitaron a Jorge Ibargüengoitia

La fama es una dama caprichosa.salió de con el segundo lugar, memes, fans y hasta reputación de mujer fuerte y resiliente. Pero al volver al teatro, la realidad le cobró en taquilla: en "Dos locas de remate", las boleteras muestran apenas ocho o nueve filas ocupadas.

A su favor: en CDMX el teatro se llena tarde y muchos compran directo en taquilla. Así que quizá no habrá lleno con Bibi Gaytán y Dalilah, pero si superan la mitad del Nuevo Teatro Libanés (406 butacas), será una buena noche. Porque sí, el rating abraza… pero el público paga cuando quiere.

Fey siente lo amargo de la inteligencia artificial

Tras anunciar su concierto en el Auditorio Nacional, Fey habló sobre algo no tan divertido, sino preocupante para ella: la inteligencia artificial en la música. “Estamos en un momento donde el mundo nos dice: vámonos a robotizar todos… y es tentador, es cómodo”, nos dijo.

La cantante de “Azúcar amargo” se muestra preocupada, pues prefiere defender lo humano: “Creo que se va a valorar mucho lo hecho a mano, por humanos que se equivocan o no, que tienen esencia”. Y en plena fiebre tecnológica, dejó claro que se puede aceptar autotune, pero en cuanto a los algoritmos hay que levantar una revolución.

Festejará este 2 de octubre en el Auditorio Nacional. Foto: Prensa Danna

Los Bunkers destacan su orgullo chilango

En charla rumbo a su show acústico en el Teatro Metropólitan (26 y 27 de octubre), Los Bunkers hablaron de un amor antiguo: Chile y México. Mauricio Durán recordó el término “chilango”, nacido mucho antes del golpe de Pinochet de 1973.

“Hay una hermandad… músicos y artistas que vienen acá buscando oportunidad o experiencia. Le viene muy bien el término chilango”, dijo. Y añadió: “Desde la primera vez que vinimos sentimos esa conexión con el público, con los amigos… siempre muy efusiva”. En resumen: no nacieron chilangos, pero México ya los adoptó, y como buenos Bunkers, se quedaron a convivir con nuestras guitarras.

