Durante años, fue una presencia familiar en su vecindario de Brentwood: solía caminar con su perro, siempre sonriente, con sombrero y gafas oscuras. Sin embargo, hace algunos meses, sus vecinos notaron su ausencia. Tras su fallecimiento, se reporta que la actriz sufrió un deterioro fuerte en su salud.

Aunque aún no se han revelado los detalles sobre la causa de su muerte, una amiga cercana declaró a People que su estado “empeoró muy repentinamente, lo cual fue devastador para todos los que la amaban”.

Según la fuente, el declive de Keaton tomó por sorpresa a su círculo más cercano, que prefirió mantener la situación con total discreción, incluso frente a amigos de años.

Dejó de ser vista

En marzo, la actriz llamó la atención al poner en venta su “casa de ensueño” en Los Ángeles por 29 millones de dólares, algo que sorprendió a muchos, pues había expresado su deseo de vivir ahí de forma permanente.

La fuente añadió que Keaton solía hablar con su perro como si fuera una persona, y que su personalidad excéntrica y elegante le daba un inconfundible “aire del viejo Hollywood”.

Diane Keaton falleció en California, informó un portavoz de su familia.

